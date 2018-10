¿Cómo se domina el mundo futbolístico?

La respuesta definitiva no se producirá en muchos años. Y si nos referimos al fútbol exactamente igual. El jeque más millonario nunca llegará a comprar una plantilla de futbolistas que ganen todo y por siempre. He tomado un libro curioso, escrito por el coronel Pedro Baños, titulado “Así se domina el mundo”, desvelando claves del poder mundial. La geopolítica, el geopoder, podrían ser aplicados al desarrollo del fútbol: “Desde tiempos inmemorables, los poderosos han intentado imponer su voluntad y dejar su impronta allá donde han llegado sus tentáculos y su influencia… la complejidad y la confusión no dejan de aumentar, se hace cada vez más imprescindible para los decisores geopolíticos disponer de inteligencia precisa que posibilite vislumbrar acontecimientos futuros”.

Pero no nos volvamos locos. De dicho libro he tomado sus frases hechas que nos ayudan a reflexionar, cada cual puede hacerse su propia composición de lugar sobre personas, equipos, futbolistas, clubes, directivos. Como dijera Baltasar Gracián: “Los más de los hombres ven y oyen con ojos y oídos prestados, viven de información de ajeno gusto y juicio”. Si lo aplicásemos a la responsabilidad de los medios de comunicación tendrían que acompañar su misión fundamental e informar rigurosamente sin partidismos. Ya lo dijo Walter Scott, “La vida no es sino un partido de fútbol”.

Y vayamos al grano y pongamos un equipo de fútbol de frases goleadoras:

1. “El mercado libre es el arma del más fuerte”. (Otto von Bismarck).

2. “Toda guerra está basada en el engaño”. (Sun Tzu).

3. “Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada”. (Mark Twain).

4. “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. (George Orwell).

5. “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio”. (Charles Darwin).

6. “Los hombres luchan porque son hombres”. (Mauricio de Sajonia).

7. “En esta dura tierra, hay que ser martillo o yunque”. (Bernhard von Bülow).

8. “El conquistador siempre es un amante de la paz, desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición”. (Carl von Clausewitz).

9. “La guerra se hace con tres cosas: Dinero, dinero y dinero”. (Napoleón)

10. “Todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido: todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad”. (Maquiavelo).

11. “Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”. (G. Friedrich).

Salamanca, 31.octubre.2018.