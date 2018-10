¿Por qué Aníbal Núñez no tiene una calle?

¿POR QUÉ ANIBAL NÚÑEZ NO TIENE UNA CALLE?

Poetas del mundo entero lo homenajearon el año pasado. En Inglaterra publicaron una selección de sus poemas. Cada vez hay más estudios sobre él. Lo valoran cada vez más. Pero en Salamanca no le dedican una calle.

Llevó como Cernuda el coloquialismo a la hondura. Convirtió como Gil de Biedma la ironía en pasión. La melancolía le daba lucidez y desgarramiento. Acabó en un escepticismo lleno de intensidad. Un disfrutar de lo casual y lo desolado. En eso tono nos engancha. Pero en Salamanca no le dedican una calle.

Concibió una belleza vertiginosa más allá de las palabras, como Rimbaud o Dylan Thomas. Supo de lo que viene más allá de nuestras intenciones en las columnas caídas. Adivinó la música de las olas y la lluvia. Nos habló de admirar las ruinas y de alzarse con ellas. Pero en Salamanca no le dedican una calle.

Resumió toda una literatura de desolación y lucidez en dos versos en el poema “El pebetero”: “Que me traigan el humo, dijo Ciro,/ y le trajeron todas sus victorias”. ¿Quién puede hacer de ese modo que se queden para siempre dos versos? Pero en Salamanca no le dedican una calle.

Actualizó la elegía clásica para amar las glorias de Salamanca. Su poema a Casa Lis apasiona con el esplendor de la ciudad dentro del tono elegíaco. Amó a su ciudad como una visión contra el tiempo. Pero en Salamanca no le ofrecen una calle.

Tal vez sea porque murió de Sida. Porque se fotografiaba en los bancos y no en las cafeterías elegantes. Quizá porque no se vestía con corbata. Pero en Salamanca no le conceden una calle.