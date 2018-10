Héroes para la esperanza

“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.

Lucía Montón Lozano

Activista por los Derechos Humanos

Después de las terribles noticias de las semanas pasadas, en las que no cesaban las atrocidades a las mujeres y al mundo en general, una luz de esperanza se vislumbra al llegarnos la noticia de que el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a dos héroes que han dedicado y dedican su vida a la lucha contra la violencia sexual. Los ganadores del premio son la iraquí Nadia Murad y el congoleño Denis Mukwege, una exesclava sexual y un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo. Este galardón les ha sido concedido por el Comité Noruego con el fin de reconocer la labor de ambos en la lucha contra la violencia sexual.

Nadia Murad, de 25 años, es una de las 3.000 niñas y mujeres yazidí que fueron secuestradas en el norte de Irak y sometidas a violaciones y vejaciones por el grupo terrorista Estado Islámico (IS). Su historia es desgarradora: con 19 años vio morir a seis de sus hermanos y a todos los hombres, niños y discapacitados de su pueblo, mientras que las mujeres fueron secuestradas y sometidas a infinidad de violaciones y torturas, como por ejemplo quemarlas con cigarros y otras cosas similares. La joven fue rehén de los extremistas desde agosto de 2014 hasta noviembre de ese mismo año, cuando logró escapar de ese infierno. Desde su liberación se ha convertido en activista de los derechos humanos y embajadora de buena voluntad para la dignidad de los supervivientes de trata de personas de las Naciones Unidas. Su motivación ha sido y sigue siendo informar al mundo de las atrocidades que ocurren en su país. A pesar de que ha agradecido el premio y que está dispuesta a ser “la voz de los que no tienen voz”, es consciente, y así lo ha expresado, de que ni un premio ni una sola persona puede acabar con esta violencia y, por ello, hace un llamamiento a la ayuda internacional.

Junto a Nadia, el médico Denis Mukwese, de 63 años, ha sido igualmente galardonado con el Nobel de la Paz. Mukwese es conocido como el "Doctor Milagro" por su capacidad para reparar mediante cirugía las secuelas que sufren las mujeres violadas de su país. Este ginecólogo congoleño estudió medicina en Burundi y se especializó como ginecólogo en Francia. Un detonante para que decidiese dicha especialización eran las malas condiciones y los riesgos que sufrían las mujeres en su país al dar a luz. Al estallar la guerra del Congo en 1996, los asesinatos, violaciones y mutilaciones a las mujeres no cesaron, sino que se masificaron, y por ello creó en 1999 el Hospital Panzi, donde ha llegado a tratar a 50.000 víctimas de violencia sexual, y a otras 85.000 mujeres afectadas por lesiones ginecológicas y psicológicas graves. Su labor no se ha desarrollado únicamente en el plano médico, sino que a pesar de que casi le costara la vida, no se cansa de denunciar a lo largo de todo el mundo la impunidad con la que una de cada cinco mujeres ha sido violada durante la guerra, criticando de este modo la inacción del gobierno, y denunciando a todos los causantes de estas atrocidades, con el fin de defender y proteger a este vulnerable colectivo en las guerras.

Hoy en día, la violencia de género constituye en todas las sociedades del mundo uno de los más graves problemas. La desigualdad, la discriminación, las guerras o la pobreza son factores que influyen en la aparición de esta violencia, pero esto no significa que sólo esté presente en países desfavorecidos, ni mucho menos, puesto que también es uno de los principales problemas de los países más desarrollados.

Es triste y a la vez indignante ver cómo alrededor de todo el mundo existen tantos y tan terribles casos y que las sociedades, que han hecho desarrollos tecnológicos tan importantes como para poder ir a la Luna, no sean capaces de llevar a cabo medidas para poder erradicar esta lacra. Afortunadamente, siempre hay personas dispuestas a entregar su vida y su tiempo por los silenciados, como es el caso de estos dos ganadores del Premio Nobel, sumadas también a otras muchas personas anónimas, tanto las que sufren y se arman de valor para denunciarlo, como todas aquellas que de igual modo condenan estos actos (familiares, amigos, profesores, periodistas, políticos…). Además, es un pequeño gran paso que su labor sea reconocida con este premio, que coincide con el aniversario del movimiento #MeToo.

Hay mucho por hacer, y una de las herramientas más valiosas que tenemos para erradicarla es la educación, que debe empezar desde la infancia, formando a los niños en igualdad, colaboración, respeto, reparto de tareas y en hacer consciente a cada persona de una libertad innata, puesto que nadie pertenece a nadie. Todo ello, sumado a una labor institucional de apoyo del gobierno en todos los ámbitos y a una conciencia social de cada uno.

El mundo avanza, pero no avanzaremos como sociedad hasta que los casos de violencia de género sean erradicados en todos los países del mundo y cuando todas las mujeres vivan en libertad sin miedo a poder ser dañadas. Esto es una lucha global, pero al mismo tiempo también individual, donde cada persona debe aportar lo mejor de sí misma para poner fin a esta terrible mancha social.