Las "fealdades" de Salamanca

Pongo la palabra “fealdad”, entre comillas, pues en las líneas que siguen tiene el sentido de la frase que dicen, o decían, los padres a los niños “¡eso está feo!” o “¡muy feo!”, cuando el niño hacía algo contrario a las normas de educación.

Pues, bien, Salamanca, como conjunto, tiene una serie de costumbres y/o conductas, que pueden de calificarse de “feas” o muy “feas”. La mayoría de las que voy a describir las realizan los salmantinos, no los foráneos aposentados aquí. La primera fealdad que me viene es esa especie de prohibición a ultranza de no poder criticar los propios defectos, bajo pena no escrita de destierro emocional, o al menos de ácida reprimenda. El salmantino medio no desea saber nada que sea negativo de su ciudad o sus habitantes. (El único periódico de la ciudad que se edita en papel, critica todo lo de fuera, pero de Salamanca solo llega a permitirse “criticar” o señalar algún socavón de sus calles).

El segundo defecto de los salmantinos es su antipatía creciente y “extraña”, pues va en aumento; (repito de nuevo que estos “defectos”, son impresiones sobre la generalidad, no se refieren para nada a numerosos individuos) En esta antipatía sobresalen, a la vez, dos características: una, su gran amor por las discusiones, cuanto más violentas o largas, parece que más disfrutan; el asunto de la discusión también parece ser lo de menos, la política, los gritos de un niño, la derrama votada en la comunidad de vecinos…La otra característica observada, ligada a la antipatía es que si has tenido un desencuentro, de mayor o menor importancia con alguien, ese alguien jamás te volverá dirigir la palabra, y además ¡sus amigos/as tampoco te volverán a hablarán…quizás nunca más!

En la sociabilidad que manifiestan se observan los dos polos: una cháchara interminable en autobuses, aceras, parques o cines, sin que nunca les llegue la duda de si esta cháchara molestará a los próximos (en algunas piscinas públicas cerradas pasan mucho más tiempo charlando que nadando o haciendo ejercicio) y el otro polo es la fobia a abrir sus casas, no ya para alguna ocasional invitación a comer o tomar café, sino ni siquiera para celebrar algún acontecimiento feliz. Un amigo no salmantino, sociable y simpático, me contaba hace poco que en los once años que lleva viviendo en esta ciudad no ha recibido ni una sola invitación alguna vez, a casa de algún salmantino.

También se observa que no les cuesta nada criticar o hablar mal de terceros, pero ¡hablar bien de alguien, alabar a alguien!, eso les produce, quizás, vértigo. A lo más que llegan es a una palabra, (más en Facebook que en la vida real) del tipo “guapa” o “estupendo” o “muy bueno”.

El último defecto, sobre todo en las jóvenes generaciones, es su nulo amor a la limpieza: las calles, los parques, los rincones, a pesar del ejército de limpiadores municipales, siempre están llenos de envoltorios de chucherías, plásticos, papeles, que afean la ciudad. Ni estudiantes universitarios, ni bachilleres, ni trabajadores o parados, se libran de esta falta de valoración de los espacios públicos.

Pero claro, sorprendentemente, jamás he visto a ningún representante de la autoridad poniendo la menor multa por ensuciar un lugar público. Ocurre como antiguamente en las casas ricas: “¡Para eso están las criadas!”.