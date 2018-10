Fernando Rey aboga por cambiar los modelos educativos que “viven de las inercias y son conservadores”

Miércoles, 24 de octubre de 2018

El consejero de Educación, que ha inaugurado el Atrio de los Gentiles, asegura que actualmente es “impensable” universalizar la educación de 0 a 3 años

El consejero de Educación, Fernando Rey, junto a la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam de las Mercedes Cortés Diéguez, ha inaugurado esta tarde el Atrio de los Gentiles que, en esta ocasión, analizará los retos y oportunidades que el desarrollo de la IV Revolución Industrial plantea a la hora de crear un nuevo paradigma educativo capaz de contribuir al desarrollo personal, económico y social.

Antes del inicio de las jornadas, Fernando Rey se ha referido a la necesidad de abordar una nueva educación acorde a una sociedad que cada vez es “más compleja, más conflictiva y más plural” y en la que, sin embargo, los modelos educativos “viven de las inercias y son conservadores”.

En este sentido, ha señalado que “nos cuesta cambiar al modelo educativo que requiere la sociedad actual y la del futuro, una sociedad digital que precisa de un mayor humanismo en la enseñanza y de más valores que tenemos que consensuar porque es fundamental que la educación enseñe contenidos pero sobre todo que enseñe competencias, enseñe a comunicar, a ser creativos, y más que enseñar a los alumnos a ir de un lugar a otro del barco hay que darles brújulas”.

Sobre el acuerdo para que la Filosofía sea asignatura obligatoria en segundo de Bachillerato, ha indicado que en Castilla y León “estamos en trance de modificar el decreto para que sea obligatoria para los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, donde ahora era optativa, y nos faltaría Ciencias, que sería un segundo paso”. Ha reconocido que es una decisión compleja ya que, una vez que se había ido la Historia de la Filosofía, habían entrado otras asignaturas más tecnológicas en el currículum y ahora quedarán relegadas.

Sobre universalizar la educación de 0 a 3 años ha indicado que con el actual sistema de financiación es “impensable, porque no tenemos suficientes recursos”, ya que cuesta 160 millones de euros al año hacerla gratuita, aunque ha precisado que es un paso necesario por muchas razones, “ya que es un periodo en el que los niños aprenden como esponjas y aprenden lo necesario para poder luego aprender mejor y más rápido la enseñanza formal y también para captar si el niño tiene algún tipo de problema y cuanto antes se aborde, mucho mejor”.

Polémica con Andalucía

Por último, Fernando Rey se ha referido a la polémica surgida tras las declaraciones de la popular Isabel García Tejerina, que aseguró que en Andalucía un "niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León" y ha invitado a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, a tener una conversación sobre este tema una vez que acabe la campaña electoral porque “Andalucía está en campaña pero Castilla y León no y el tema es muy importante y requiere ser abordado no a través de titulares de prensa de manera demagógica y electoralista”, ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que las “opiniones se pueden desmentir pero los hechos, no”, añadiendo que “que existen dos Españas educativas en cuanto a niveles es algo que no solo dicen los informes, también lo saben los sociólogos y los economistas de la educación, nos están diciendo que la situación no ha evolucionado a mejor con el tiempo y es un problema de cierta entidad que tenemos que abordar porque a los consejeros nos interesan no solo los escolares de nuestra comunidad, nos interesan todos los escolares”.