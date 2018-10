AL HILO DE LAS TABLAS

TOREROS DE PAISANO

Los toreros de nuestros días nada tienen que ver con los marchosos toreros de antaño: A tenor de los tiempos han evolucionado sensiblemente para poder ser perfectamente encuadrados en una sociedad normal, corriente en nuestros días, «a los que progresivamente las “antes llamadas clases sociales” se van fundiendo en una sola con los mismos hábitos y costumbres. Hoy, la igualdad es un hecho cierto, sin otras diferencias que las puramente temperamentales, aunque también limadas de asperezas que la buena educación puede eliminar. De siempre los toreros se relacionaron socialmente bien, pero con reservas. Es, en los tiempos de Lagartijo y Frascuelo cuando estas relaciones se ensanchan: pero sin llegar a la promiscuidad actual. Son dudas que ellos supieron ir ganando con un estímulo de superación digno de todo elogio. Lagartijo gozó en las postrimerías de pasados siglos de preclaras amistades. Romero Robledo, político de entonces, era un apasionado “lagartijisto”.

“Un día Lagartijo se presentó en su casa acuciado por un problema que él consideraba de fácil solución. No le cabía en la cabeza que, al morir su mujer sin haberle dado sucesión, su suegro le reclamase la herencia que de bienes gananciales le correspondía como padre de la difunta. No comprendía, que el hombre, desde que empezó a ser su suegro, había vivido a su costa; que le seguía en todas sus corridas, hospedándose en las mejores fondas, ocupando una barrera en las corridas en que él toreaba, fumándose aromáticos vegueros e incorporándose a todas las fiestas y banquetes organizados en su honor, pudiera aspirar a un dinero que él solo había ganado poniéndose delante de los toros. Ignorante e ingenuo Lagartijo, pensó que, el asunto se arreglaba con un plumazo de su gran amigo Romero Robledo, a la sazón Ministro de la Gobernación… Tuvo que volverse a Córdoba tragándose su irritación por imperativo de una ley que a él le parecía un puro disparate.”

Hoy no existe torero, que no esté instruido en estos temas. ¿No es que lo sepan todo?, sino que consultan, como ciudadanos libres, sobre cuáles son sus derechos y sus obligaciones y conducirse con la más absoluta corrección social. El torero de nuestros días, lo que no sabe lo intuye y antes de dar un paso observa su entorno, abre los oídos a las conversaciones de personas mejor preparadas y asimila rápidamente.

Recuerdo a un incipiente novillero, campesino y poco leído, que se vio sentado a la mesa de selectos y escogidos comensales. Los múltiples cubiertos de plata, las cuatro copas de diferentes tamaños, la servilleta etc., eran mirados por él cautelosamente. Se le veía intimidado. ¡Pero cuando llegó el momento de utilizarlos no se equivocó una sola vez!. Quien le observaba, no se le pudieron escapar las precauciones que tomaba para usar un tenedor o una cucharilla correctamente, con movimientos retardados disimuladamente para hacer lo que veía a los demás. Servidor recuerda en un homenaje hace muchos años, la perplejidad que sentí ante la extensa carta de un restaurante de lujo. Con gran disimulo pedí consejo a un diestro ya veterano y muy desenvuelto, quien me dijo muy discretamente: «Échale un vistazo a la carta y, despreocupadamente, debes ser el último en pedir, dices: «Yo voy a tomar lo mismo que don Fulano», el que pida lo que más te guste; pero hazlo, con naturalidad, como si todos los días estuvieses asistiendo a comidas como ésta”. El torero de nuestros días es elemento sociable, que asimila pronto y sin afectación las formulas del saludo, hombre, mujer o autoridad, sin prejuicios de ningún género, con total natural y cordialidad. El torero de hoy lee lo suficiente, y está al tanto de las novedades de librería, no falta en la casa del torero de hoy una biblioteca y abundan los que tienen estudios de bachillerato en adelante. Se preocupan de aprender idiomas, de leer biografías y ensayos. Si tienen hijos, los envían a buenos colegios y gozan que saquen inclinaciones al estudio y se hagan arquitectos o médicos o ingenieros..., sin oponerse por ello, a que un día sean toreros, como su padre, si tienen verdadera vocación. La estampa de aquel torero zafio, analfabeto, juerguista y acaso pendenciero se ha difuminado…. Gracias a Dios… Pero no me negaran la gracia, el golpe simpático, el pronóstico, y aquellos relatos taurinos, muchos de ellos idealizados con portentosa imaginación… Y es que la leyenda, siempre tiro más que la academia… o. No...

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerias