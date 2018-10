La resurrección de los libros

Que un lugar sea grande o espacioso no significa que en él nuestro ánimo se encuentre más libre. Para mí la estancia que me ofrece esa libertad que necesito y desde la que, a través de la ventana o de los libros, veo la vida ampulosa o llena de matices, es un pequeño cuarto en el que siempre encuentra sitio un “nuevo” libro, aunque éste sea comprado en una feria de libro “viejo” expandiendo ese aroma característico de tinta y papel exhumado.

Esto último, de viejo libro en libro nuevo, es un juego de palabras que sale al albur y me recuerda aquello que decían sobre Unamuno sus críticos más ácidos o sus analistas más objetivos. Los primeros decían que el ilustre rector era un intelectual soberbio y los segundos lo consideraban un soberbio intelectual. Pero esto no sale al azar, hay que ojear libros de unos y de otros, de los que lo conocieron y también de quienes estudiaron su obra, así felizmente la biblia unamuniana siempre traerá un nuevo hallazgo.

Estos días aprovechen la Feria del Libro de Ocasión salmantina, hasta el día 4 de noviembre -aunque no sea aconsejable esperar a visitarla los últimos días- y en ella tendrán al alcance muchos libros del ilustre rector (reincidimos con lo de ilustre, aunque él en cierta ocasión dijo que no le gustaba que le adjetivaran de esta manera), además encontrarán otros autores que por remotos o porque no tuvimos suelto aquel día y los perdimos, ahora es la “ocasión” de conseguirlos. Aprovechemos que los libros hayan salido de bibliotecas heredadas y olvidémonos de precios y de todo: ¡adquirámoslos! Las oportunidades a veces solo se dan una vez.

Pero también al comienzo de este escrito hacía alusión a la ventana de este cuarto desde el que escribo y al que me niego a llamar oficina. Hoy hace una semana que se marchó mi nieta (no solo mía), de veinte meses, a Brasil y en este cuarto me dejó uno de esos recuerdos imborrables. Ella desde que cumplió el añito suma palabras y su vocabulario, en la corrección, no llega a metas mayores que para decir, en portugués y castellano, papai y mamai, pero mi sorpresa fue que, hallándome con la puerta cerrada, comenzó a llamar y a decir por vez primera: “buelo, buelo…”. Más fuerte, le decían. “Bueloooo”. “¿Quién es?”, le pregunto. “…lina, …lina”. Una semana que se marchó y los abuelos somos así: ya la echamos de menos.

Pero hablábamos de una ventana, ¿recuerdan?, y si lo anterior puede ser más entrañable desde el punto de vista familiar, muchas cosas de las que Carolina me señalaba tras la ventana, para mí, como para cualquier adulto que estuviera siempre ante el mismo cuadro, significaban poco más que atmósfera. Sin embargo, ella me hacía ver que los pajaritos pequeños se cobijaban en las ramitas endebles de los arbolitos y los grandes, de mayor peso, en las tejas de un pequeño torreón; también que las nubes no estaban estáticas (era su descubrimiento). Después, me señaló las cuerdas de tender, las chimeneas y mil detalles. ¡Yo que creía tenerlo todo bajo control! El año próximo, con un añito más, estará aquí para estas fechas y la llevaré a la Feria del Libro, pues seguro que la aprovechará, y si la Feria es parecida a la de esta edición, con Miki, Tintín, el Pato Donald y demás, todos a la intemperie, con dos días de un sol espléndido como los que llevamos, no puede faltar nadie, sea que vayamos solos, en pareja, o, mejor, acompañados de hijos y nietos.