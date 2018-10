El Rápido de Bouzas abre de nuevo la herida en el Salamanca UDS y suma su primera victoria tras lograr su único gol en nueve partidos

Domingo, 21 de octubre de 2018

Cuando todo estaba de cara para que los charros volvieran a las senda de la victoria, el colista le endosaba su cuarta derrota en los cinco partidos que lleva sin ganar el equipo blanquinegro

Verlo para creerlo. Tras haber mejorado en actitud en Coruxo, al Salamanca UDS se le presentaba una ocasión propicia para iniciar la remontada en el Helmántico en el debut como local de Antonio Calderón. El Rápido de Bouzas llegaba colista y con un único punto en su casillero, además de no haber conseguido marcar en ocho jornadas. Precisamente Jorge Otero era sustituido esta semana en el banquillo visitante.

Sin embargo no fue el partido del Salamanca UDS. El Rápido de Bouzas llegó como tenía que llegar, bien colocado y esperando su oportunidad. El Salamanca quería mandar pero tampoco quería arriesgar en defensa y así iban transcurriendo los minutos. De hecho, la cosa pintaba bien cuando a las 5 Owusu lo intentaba de vaselina.

Sin embargo la mala suerte se cebaba de nuevo en forma de lesión con el Salamanca y Júnior entraba por Vivi, que se lesionaba la rodilla, en el 9.

Sin embargo, el partido estaba siendo más bien insulso. El Salamanca intentaba llevar el peso, pero no era capaz de cuajar su dominio. Aun así, primero Pablo y luego Fer Ruiz disputaban de dos ocasiones y en el 36 era Armando el que remataba de cabeza, aunque su remate, flojo, era atrapado por el meta visitante.

En el 41, Antas pudo adelantar al Rápido de Bouzas con un disparo colocado que lamía el poste y en el 43 Fer Ruiz tira alto un centro chut de Calero cuando estaba sólo y en fuera de juego, aunque el árbitro no lo vio así.

Todo indicaba que ninguno de los dos equipos iba a ser capaz de marcar, pero justo en el último minuto Pablo Antas se queda sólo en una jugada en la que la defensa charra no está acertada y pone el 0-1. Primer gol de los gallegos en Liga que, a la postre supondría dos puntos, pese a que el Salamanca UDS lo intentó en la segunda mitad, quizá con más corazón que fútbol y dispuso de un par de ocasiones de Pablo González y Manu Molina para empatar, pero no era la tarde de los blanquinegros que acabaron abucheados por el público, que al final cargaba contra los propios jugadores con gritos de “Jugadores mercenarios” y “esa camiseta no la merecéis”.

Vídeo: Lydia González

Fotos: Alberto Martín

En breve amplia galería fotográfica

Ficha técnica

Salamanca CF UDS: Sotres, Iván Calero, Tyson, Toño Vázquez, Armando, Vivi (Júnior, min. 9), Pablo González (Jose García, min. 73), Sergio Molina, Owusu, Manu Molina y Fer Ruiz (Héctor Gómez, min. 61).

Club Rápido de Bouzas: Brais Pereiro, Adrián Horacio, Sergio Cotilla, Diego Rodríguez, Iago López, Armando, Javi Sánchez (Antoni Jou, min. 78), Pablo Antas, Carlos Pereira (Rodrigo Alonso, min. 64) , Diego Diz y Youssef (Carnero, min. 85).

Gol: 0-1, min. 45, Pablo Antas.

Árbitro: Alejandro Patiño, del colegio madrileño. Amarillas a Toño Vázquez, Armando, Pablo Antas y Youssef.