Azara García denuncia que fue perseguida por un hombre durante el Ultrail La Covatilla

Sábado, 20 de octubre de 2018

La corredora de trail cántabra Azara García de los Salmones Marcano, reciente ganadora de la prueba de la modalidad del Trail de 37,5 kilómetros del Ultrail La Covatilla (Béjar) ha denunciado en su perfil de facebook que durante la prueba del pasado fin de semana en tierras salmantinas fue perseguida por un hombre en plena competición. Ella misma, campeona del mundo con la selección española de trail running, se ha grabado un vídeo denunciando al situación y ha pedido que la publicación se comparta para que no vuelva a suceder.

“He esperado durante estos días porque no encontrábamos una explicación lógica a lo que me había pasado y no la hemos encontrado. Sucedió el pasado fin de semana cuando voy a competir a La Covatilla (Béjar) y en carrera teníamos un avituallamiento en el km 29-30. Cruzamos unos pinares y luego un paso de carretera. Y cuando estoy bajando por el pinar y me va a tocar pasar por un cruce de carretera, veo que un coche gris se arriba a la orilla, da intermitencias y cuando voy a cruzar la carretera sale el chico del coche y cierra la puerta, con vaqueros y barba, diciéndome algo y corriendo hacia mí. He estado en muchas carreras, la gente me anima y en muchas situaciones, pero en ese momento se me activa una alarma y algo que no parecía normal. Mi reacción fue subir ritmo y tirarme por el cortafuegos que tocaba a fuego. Miro hacia atrás para ver si el chico se había quedado arriba pero veo que está bajando a toda velocidad el cortafuegos detrás de mí”, comenta en el vídeo la deportista.

La atleta de los Corrales de Buelna sigue relatando que “os podéis imaginar la situación de miedo y nervios porque era una zona muy cerrada y sin gente, no había nadie, y mi reacción es tirarme como una loca por el cortafuegos. Os puedo asegurar que jamás he bajado así. Sigo bajando, veo que sigue detrás. Al llegar a un camino cerrado y tenemos que tirar a la derecha. Veo que aparece un chico de negro con una gorra. Llevaba tanto miedo que no me atrevía a parar donde él pero según lo hacía, le dije que quién era ese tío que venía detrás mío. Y cuando me he girado a señalarle, el tío seguía. Llevaba tanto miedo que no he parado, he seguido bajando desquiciada y cuando ya me he atrevido a mirar no le he visto. Casualmente cuando me encontré a esa persona en el camino y le he dicho eso ya no estaba. Os puedo asegura que no iba haciéndome fotos ni quería fotos, hemos hablado de la organización y no tenían ni idea... Quieres buscar mil explicaciones para que no sea la que estás pensando. Nadie sabe nada. Al final veo que Elena Royo ha denunciado y dándole muchas vueltas... no me he quitado de la cabeza la imagen, para qué hecha a correr detrás mío, no tiene explicación y creo que por eso lo cuento. Es una viso para mujeres que vamos en tramos de carrera solas y que no está de más que estemos alerta. Fue una situación de miedo y a partir de ahora llevaré algo de defensa, un espray, lo que viví no es normal y no debería de pasas. Por favor, compartir”.

La solución que da Azara a las chicas es “si en carrera podemos ir acompañadas en grupo, mejor, o con algún chico. Mi consejo es ir alerta, tristemente tiene que ser así en estos tiempos y llevar algo con nosotras encima para nuestra seguridad”, finaliza.

