Down Salamanca presenta su Calendario Solidario en un acto emotivo y muy participativo

Viernes, 19 de octubre de 2018

La puesta de largo del almanaque se celebró en el Hall 88 con presencia de múltiples personalidades

Down Salamanca presentaba esta tarde en el Hall 88, con la presencia de múltiples personalidades, la 7º edición de su Calendario Solidario. Un año 2019 cargado de personalidades de importante relevancia pública y social y con el apoyo desinteresado de diversas empresas del tejido empresarial de la ciudad. Como en ediciones anteriores y algo que ya viene siendo característico de este calendario, se ha contado con la colaboración altruista de personalidades de visibilidad y relevancia pública de ámbito nacional y local. Personajes del mundo de la música, cultura y deporte fotografiados junto con los niñ@s y jóvenes con Síndrome de Down de la Asociación. Además, en el acto han estado invitadas distintas autoridades de la ciudad de Salamanca y de la provincia. Entre otras ha asistido María José Fresnadillo, concejal de Salud Pública, también los personajes que han colaborado en las fotografías, empresas patrocinadoras, centros educativos de los niños y jóvenes con Síndrome Down y en representación de la Asociación han acudido la Directiva, profesionales y familias de la entidad.

Desde la Asociación Síndrome de Down se espera que esta nueva edición tenga tan buena acogida como en años anteriores.

Fotos: Alberto Martín