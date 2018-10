El libro de poemas Palabras me lleven, de Francisco Rubén Sosa, sale a sociedad en la Librería Santos Ochoa

Viernes, 19 de octubre de 2018

El establecimiento acogía la presentación del a obra donde plasma su lírica inteligente y precisa

Francisco Rubén Rosa presentaba esta tarde en la Librería Santos Ochoa el libro de poemas ‘Palabras me lleven’. Palabras me lleven es el libro de un nuevo talento de la poesía, la obra que a todo joven le gustaría escribir y donde Francisco Rubén Rosa plasma la emoción de su lírica inteligente y precisa, desde la metáfora descarnadamente bella.

Nacido en Zaragoza en 1984, Sosa se formó en la Universidad de Salamanca, donde fundó, junto a su amigo Antonio Morenés, el grupo de teatro “Fierabrás”, para el cual escribieron, dirigieron y estrenaron varias obras de feliz acogida. Su actividad literaria se ha desarrollado, casi ininterrumpidamente, desde edad temprana, si bien siempre ha sido celoso de exposiciones prematuras que no justificasen la demora de un lector exigente, merced a torpezas o imprecisiones que sólo un grado variable de madurez o de experiencia templa y aquilata en las sensibilidades encendidas. Es por ello que no es hasta ahora, con Palabras me lleven, cuando se aventura a volar por el mundo de las letras.

Fotos: Lydia González