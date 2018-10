Más de 13.000 personas piden para mantener el servicio de Foniatría y Logopedia en el Hospital

Más de 13.000 personas se han sumado ya a la iniciativa de la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca para mantener en el Hospital el servicio de Foniatría y Logopedia, que ha sido pionero, fundamental para muchas familias y que podría desaparecer.

Esta es la llamada que hacen desde ASPAS Salamanca y aquí puedes unirte a esta causa en change.org

QUEREMOS MANTENER EL SERVICIO DE FONIATRÍA Y LOGOPEDIA EN EL HOSPITAL DE SALAMANCA

ASPAS SALAMANCA Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca ha iniciado esta petición dirigida a Consejería de Sanidad de Castilla y León y 1 otro/a

La Unidad de Foniatria del Hospital de Salamanca cuenta con una larga trayectoria (más de 40 años) con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos de la Patología de la Comunicación oral y del Lenguaje. Además cuenta con una colaboración en el diagnóstico puesta a punto y seguimiento de los pacientes susceptibles de ser tratados con implantes Cocleares. Esta unidad durante muchos años ha sido de referencia en España.

Hace años desde ASPAS Salamanca se denunció que la unidad de Foniatria del Hospital Universitario de Salamanca desaparecería, ya que en estos años se han ido perdiendo especialistas por jubilación o por despido y no se ha hecho nada por mantener este servicio.

A día de hoy, y tras el cese del Doctor Joseba Gorospe director de la unidad, no sabemos en qué situación se encuentra el servicio ni si vamos a seguir recibiendo la misma atención que hasta este momento hemos tenido por parte de Gorospe.

Si este servicio se pierde, también se perderá todo el trabajo, los buenos resultados y la investigación realizada hasta el momento.

Salamanca no puede perder en su hospital un servicio que estaba dando tan buenos resultados en nuestra provincia y fuera de ella.

Queremos que este servicio se restablezca como en sus orígenes, con todos los profesionales (foniatras, psicólogos del lenguaje, logopedas, etc).

En España la figura profesional de "Foniatra" no existe como tal sin embargo, en la cartera de servicios del Hospital Clínico aparece el servicio de foniatria, con el nombre de Gorospe como responsable y con una trayectoria de más de 40 años con lo que no entendemos por qué ahora quieren que desaparezca argumentando que este perfil no existe.

Por eso, nuestra petición desde ASPAS Salamanca y en respresentación de FAPAS CyL (Aransbur, ASFAS León, ASPAS Valladolid y ASPAS Salamanca) y porque nuestros socios se ven afectados directamente por esta situación, pedimos que este servicio continúe funcionando como ha funcionado hasta ahora.