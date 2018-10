Una de cada cinco víctimas de trata con fines de explotación sexual es menor

“Hay que hacer visible una forma de esclavitud muy cercana, pero invisible”. Coincidiendo con el Día Europeo Contra la Trata de Personas, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAMP, ha organizado en la plaza de Los Bandos un acto reivindicativo “contra una de las formas más crueles de violencia de género”.

APRAMP abrió el pasado año casi 1.300 expedientes en la Unidad de Rescate y atendió a 4.211 personas. Asimismo, 1.303 personas iniciaron un itinerario individualizado de recuperación e inserción y 137 personas accedieron al recurso de protección. Son algunos de los datos dados a conocer esta jornada en la que se demanda “visibilizar, concienciar y poner a las víctimas en el centro”

Con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez; la diputada de Bienestar Social, Eva Picado; la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz; el concejal socialista Arturo Santos y el decano del Colegio de Abogados, Eduardo Íscar, se ha leído un manifiesto que recuerda que el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas y una de cada cinco víctimas es un menor.

Con 30 millones de mujeres y niñas forzadas en los últimos 30 años, España es uno de los principales países de destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Para APRAMP, “lo que tenemos que mostrar es la brutalidad de la explotación sexual, el abuso y la trata de personas. Esto no es prostitución, es esclavitud y explotación sexual”.

Manifiesto:

-Es necesario seguir haciendo visible esta forma de esclavitud a la vista de toda la ciudadanía española.

-Las víctimas han de ocupar siempre el lugar central de cualquier política y cualquier intervención. El enfoque de derechos humanos y de género debe poner a la víctima en el centro de todas las actuaciones con independencia de su situación administrativa y procedencia.

-Es el momento de apoyar una Ley Integral de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas, que establezca un mandato a todas las administraciones, asegurando la cooperación y coordinación entre todos los organismos implicados para la atención integral a las víctimas.

-Es fundamental reforzar e insistir en la formación adecuada y específica de los profesionales, Pero también en la prevención y la educación. Sólo desde la raíz, podremos ir erradicando esta lacra social que convive a nuestro lado. Por tanto, es urgente una construcción de la realidad desde los primeros años de vida, basada en la justicia, los derechos humanos y la igualdad, en la que no se diferencie por razón de sexo, procedencia, religión, cultura, etc., y en la que la persona no sea una mercancía, un objeto de consumo, o un medio para el lucro indiscriminado de unos pocos.

-Existe una interrelación entre la prostitución, el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual: Estamos ante la ley de mercado: oferta y demanda, que sigue creciendo en nuestro país. Por ello, es preciso tomar medidas que eviten la cosificación de la mujer y su explotación, como los anuncios en medios de comunicación.

-Se han hecho especiales avances en los últimos años, pero hay que seguir trabajando con todas las instituciones y entidades, para lograr restablecer los derechos fundamentales de las víctimas de trata, para que realmente, ellas vuelvan a ser las protagonistas de sus vidas, para que recuperen su libertad y dignidad…