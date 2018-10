Manuel Lovato quería que se quedasen 9 jugadores de los que lograron el ascenso a 2ªB

Lunes, 15 de octubre de 2018

Manuel Lovato, el nuevo presidente del Salamanca UDS y dueño del Helmántico, ha manifestado este lunes, en una entrevista emitida por Cope Salamanca, que el exdirector deportivo del club, José María Movilla, hacía lo contrario de lo que él le proponía, incluso con los horarios de los partidos, que el mecenas americano prefiere que sean vespertinos.

En esta línea, el empresario mexicano aseguraba que quería que se quedasen más de 8 jugadores de los que lograron el ascenso a 2ªB. En concreto, Tyson, Galván, Chiapas y Marco Iván, junto a los salmantinos Juanan, Coque, Tejedor Amaro y Garban. Sin embargo, Movilla tomó la decisión de dejar sólo a los dos primeros y permitir que Tejedor y Amaro hiciesen la pretemporada.

También contaba que cuando Movilla eligió a Campos, el propio Lovato le propuso “mirar algo más” pero el director general no quiso. Del mismo modo, el propietario del Helmántico afirmaba en esta entrevista realizada por Pablo Acebo que “ Movilla echó a Campos”. En cualquier caso, Lovato reconocía que su relación con el director general era inexistente: “Antes de que empezase el torneo dejé de hablar con él porque no me tomaba en cuenta nada, ni siquiera para contarme qué iba a hacer”.

En cuanto al presupuesto del equipo, el empresario mexicano aseguraba que se puso a disposición de Movilla entre 850.000 o 900.000 euros para configurar la plantilla. Además, había otros 400.000 o 500.000 para jugadores top, cuya contratación tenía que aprobar el actual presidente, si bien se decidió que ese remanente se aprovecharía en el mercado de invierno.

Muy crítico con la gestión de Movilla, Lovato lamentaba que “nunca nos preguntó” y en cuanto al comunicado de su salida decía que “monta toda esta novela y se va a su casa”. “No hay ninguna posibilidad de que Movilla vuelva”, añadía para avanzar que están buscando un sustituto, ya que “la figura del director deportivo es necesaria pero no vamos a cometer los mismos errores”.

En cuanto a la dimisión de Carlos Martín, el propietario del Helmántico apuntaba que “se va por una situación en la que no tiene la culpa”.

En esta amplia entrevista, también se refería a la situación económica del club y las deudas con trabajadores y proveedores. “Que yo sepa no se le debe a nadie y si se le debe será una cuenta normal de los últimos 15 días, pero no de hace un año o dos (...) Las cuentas están sanas, está todo al día (...) Yo he venido a pagar el déficit de cada año, lo que haga falta a final de año para empezar a cero la nueva temporada”. No obstante, reconocía no hacer un seguimiento puntual de los números, “si tuviera más conocimiento de todo lo que hay...”.

En el plano deportivo se mostró satisfecho con el rendimiento del último encuentro, al tiempo que dejaba un recado: “Los jugadores lo hicieron bien en el campo que es donde tienen que hablar”.

Finalmente, lanzaba un mensaje a la afición en estos términos: “Tienen que creer en el Salamanca, que está por encima de cualquier persona, de Movilla o del presidente que se ha ido (...) Cometeremos errores, somos humanos, pero los intentaremos corregir”.