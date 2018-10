La mano ‘práctica’ de Calderón se nota en el Salamanca UDS, pero no puede ganar al Coruxo (1-1)

Domingo, 14 de octubre de 2018

Cierto es que el debut de Antonio Calderón no fue el revulsivo deseado, pero también lo es que cumplió con lo prometido. Se vio un Salamanca CF UDS fuerte en defensa, bien armado y con pocas concesiones. Y a partir de ahí, una jugada a balón parado, una falta botada por Manu Molina y Pablo González, con sólo rozar ponía el gol. Lo malo de la película es que en otra jugada de estrategia, el Coruxo empataba en un saque de esquina donde Lucas aprovecha un rechace para poner el 1-1. Los gallegos lo merecieron, pero durante casi veinte minutos, el Salamanca saboreó el dulce trago de la victoria que terminó en agridulce. Habrá que ver esa solidez y esa mejoría en casa, sobre todo teniendo en cuenta que el rival es el colista. Eso sí, todo lo que no sea vencer y convencer sería un paso atrás y ahora las miradas ya no irán hacia Carlos Martín, que a última hora del sábado firmaba su dimisión como presidente del club tras una semana convulsa que comenzaba con la dimisión de Movilla como director general.

Calderón señalaba en rueda de prensa el sábado que sólo concebía dos sistemas, con cuatro y con cinco defensas. En Do Vao optó por cuatro, pero con dos anclas por delante, Vivi y Sergio Molina, que hacían que el equipo charro no creara juego, pero también que solventara positivamente los intentos gallegos. En ataque, eso sí, se fiaba todo a algún balón colgado y a la estrategia. A los cinco minutos, Owusu lo intentaba de chilena en un córner, pero su remate sale por encima de la meta de Alberto. El equipo charro parecía intentar mandar, pero estaba más pendiente de alejar el balón de su portería que de otra cosa. Así iban pasando los minutos sin que ninguno de los dos equipos pareciera querer tomar el mando y con constantes idas y vueltas que no llegaban a ningún sitio.

Lo bueno es que el Salamanca, que Movilla había confeccionado para ser un equipo ‘jugón’ parecía cómodo en este entramado tan defensivo y contragolpista. En el 24, doble ocasión blanquinegra, primero de cabeza Fer Ruiz y luego, Héctor Gómez, a bocajarro, estrella el balón en el portero local. Los gallegos, poco a poco iban avanzando metros y en el 35 el colegiado les anulaba un gol por fuera de juego, pero el Salamanca los contuvo perfectamente.

La segunda mitad seguía por los mismo derroteros si bien el Coruxo subía metros. En este intercambio de golpes, Owusu la tenía en el 59 tras una contra de Fer Ruiz, y en el 62 Silva, en un córner, ponía la réplica. Al minuto siguiente lo intentaba Antón desde fuera del área. Empezaban los mejore minutos del Coruxo mientras el Salamanca daba la impresión de empezar a venirse abajo físicamente. Pero como suele pasar en estos casos, el resultado es el contrario y era el Salamanca el que se adelantaba con una falta botada por Manu Molina que roza Pablo González para poner el 0-1. Tuvo Fer Ruiz la sentencia en un saque de esquina, pero como bien decía en la citada rueda de prensa Calderón, el rival también cuenta, también trabaja y también estudia y en el 83, en un saque de esquina, Lucas Puime ponía el empate que a la postre resultaba definitivo.

Ficha técnica

Coruxo FC: Alberto, Guille (Nacho Lorenzo, min. 13), Sergio Rodríguez, Javi Megía, Lucas Puime, Yebra, Mateo, Antón, Silva, Fernando (Pitu, min. 76) y Juampa (Manu Justo, min. 65).

Salamanca CF UDS: Dani Sotres, Tyson, Iván Calero, Toño Vázquez, Armando Lozano, Vivi, Héctor Gómez (Manu Molina, min. 60), Sergio Molina, Fer Ruiz, Pablo González (José García, min. 82) y Owusu (Moussa, min. 90).

Goles: 0-1, min. , Pablo González; 1-1, min. 83, Lucas Puime.

Árbitro: Carlos Fernández Buergo (asturiano), auxiliado por Eduardo Suero y Miguel González. Amarillas para Yebra, Sergio Rodríguez y Silva; y para Tyson, Vivi, Owusu, Sergio Molina y Armando.