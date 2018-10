Rubén Blázquez pone punto y final a su carrera como novillero

Sábado, 13 de octubre de 2018

PEÑARANDA | A través de sus redes sociales, el matador afirma que es una decisión “muy meditada” y anuncia que la próxima temporada comenzara una nueva etapa como banderillero

El novillero Rubén Blázquez ha anunciado a través de sus redes sociales que pone punto y final a su trayectoria como matador. Una decisión que llega debido, tal y como asegura a través de un comunicado, “a los niveles en los que se encuentra el toreo por los que no me veo capacitado para soportar el peso que supone ir vestido de oro”.

“Quería informaros que he decidido poner fin a mi carrera como novillero, e iniciarme en las filas de los banderilleros, debido a que a los niveles en los que se encuentra el toreo no me veo capacitado para soportar el peso que supone ir vestido de oro, y de esta manera poder seguir sintiéndome torero vistiendo el chispeante de plata, dándole categoría y dignidad a esta bella y dura profesión. Muy orgulloso y feliz de todo el camino que llevo a mis espaldas, desde estas líneas, agradecer a todo el mundo que me ha apoyado que habéis sido muchos, en especial a la Escuela de Tauromaquia de Salamanca donde desde mis inicios he conocido esta profesión desde cerca, a los profesionales taurinos de Salamanca (matadores de toros, picadores, banderilleros, mozos de espadas, etc), a los ganaderos por abrirme las puertas de su casa para hacer la tapia y sobre todo a mi familia por el apoyo incondicional. La historia continua desde otro punto de vista y ojalá los objetivos que no he conseguido vestido de oro los consiga y pueda ser feliz siendo torero de plata”.

En declaraciones a BRACAMONTE AL DÍA, Rubén asegura se trata de una decisión que “tenía muy muy clara, bien pensada y de largo tiempo asique me encuentro bien ya que lo tengo asimilado”.

Pero su final como matador no significara su retirada del mundo de los toros ya que, según anuncia, desde la próxima temporada se volcara en su nueva faceta como banderillero, buscando hacerse un hueco en las cuadrillas y “ganarme el respeto de los matadores para poder estar en ellas”. Una labor que afronta con ilusión y ganas con la que abre una nueva puerta en las aspiraciones de este joven peñarandino con orígenes salmoraleños que, entre otros muchos festejos a nivel provincial y autonómico, ha sido uno de los pilares destacados dentro de las novilladas de la Ferias y Fiestas de Peñaranda durante los últimos años.