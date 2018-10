Lo pide la HOAC en una campaña reclamando el trabajo digno para todos. Supongo que nadie se negará a unirse a ella. Esta organización obrera ha puesto a su campaña el título de Por un trabajo decente y quizás esté bien elegido aunque a mí no acaba de sonarme bien, porque a bote pronto parece que se refiere a lo que no se refiere. Pero se entiende perfectamente.

Trabajo decente , porque está realizado en condiciones dignas; decente, porque está pagado con normalidad; decente, porque en él nadie explota y nadie es explotado; decente porque transmite valores sociales y no elementos de opresión, decente porque enriquece al trabajador y le transmite una dignidad humana reconocida. El trabajo indecente es lógicamente lo contrario: explota, rebaja, humilla y hunde al trabajador y a cuanto le rodea; es corrosivo y destructivo.

El empleo precario, con ingresos bajos, asfixia a los trabajadores y les va recortando la vida y acortando el futuro. Un trabajo indecente mantenido largo tiempo incapacita al más dotado y le hace perder posibilidades, aptitudes y destrezas. Inutiliza. Le quiebra la confianza y la resilencia. Por eso el trabajo, sus características y su remuneración están en la base de la discriminación social y de muchas injusticias y desigualdades diarias en todos los campos.

El trabajo, sea humilde o de altura, sencillo o complejo, es un espacio de realización personal y creador del significado social del ciudadano. Por eso cuando es indigno extiende la indignidad por toda la existencia de la persona.

Sin embargo no es poca contradicción, y gran escándalo a la vez, el hecho de que es la persona la que da dignidad a su trabajo y no al revés, pero las ideologías y el capital pensarán siempre lo contrario y actuarán de acuerdo con ese criterio opresor e inhumano. La persona no cuenta, es un elemento lábil y económicamente desdeñable e insignificante. Esto es infame y es la fuente de todos los demás males de un sistema prepotente y abusador.

Y esta oscura relación está en la base de un extendido malestar difuso con el que convive buena parte de la población. ¿Quién de la mitad para abajo en la escala social no tiene uno o varios familiares y amigos con trabajos mal pagados, no valorados, discriminados, creados y destruidos a voluntad y según? Pues eso. Eso es indecencia, injusticia e inhumanidad. Y contra eso protesta la HOAC y todo sindicato obrero que se precie.

Puede ser que este tipo, cada vez más numeroso, de trabajos sean necesarios para mantener estas sociedades nuestras, puede ser. Pero esto lo único que demuestra es que el sistema mismo es indecente, injusto e inhumano y sólo se sostiene en pie con esa zona baja que soporta los excesos del resto, reduciendo el trabajo a mercancía barata y su mercado a un simple trueque de enorme desigualdad.

Por eso no tener trabajo digno es mucho más que desempleo y trabajo mal remunerado es más que salario insuficiente; hay una indignidad añadida, una indecencia de base que daña al resto. Todo queda manchado. La reivindicación de la HOAC tiene más miga que una hogaza de las de antes.

Se puede decir con más palabras, pero no se puede decir más claro; se pueden añadir otros tantos párrafos, pero no se puede decir más alto.

Dicho queda, ¡por un trabajo decente para todos!