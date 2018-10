El presidente del Cabrerizos carga contra la Federación de Castilla y León de Fútbol

Viernes, 12 de octubre de 2018

Continúa la polémica por la creación de un grupo en la Tercera División Alevín con únicamente tres equipos y la ausencia de soluciones por parte de las autoridades tras varias semanas

Continúa la polémica por la creación de un grupo en la Tercera División Alevín con únicamente tres equipos. Tras varias semanas y la promesa de que se solucionaría por parte de las autoridades, el asunto sigue igual y desde el cabrerizos han querido realizar este comunicado.

Comunicado C.D. Cabrerizos

“Hoy día de la Fiesta Nacional tenía que ser un día alegre y festivo para todos, incluidos los niños. Pero no. Un grupo de personas, apoltronadas e incapaces, comandadas por Marcelino Maté (Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol) secundado por sus secuaces los vicepresidentes (alguno de Salamanca), el Secretario General Francisco Menéndez Gutiérrez y el Delegado Provincial de Salamanca Miguel Hernández Rubio, se han empeñado en destruir el sueño de doce niños de 9 – 10 años, logrando que un día de fiesta como hoy, sea el más triste de su corta vida.

12 niños del Alevín C de nuestro club que están destrozados y a los que sus padres no les encuentran consuelo ya que han visto truncada su ilusión y sus deseos de competir adecuadamente como futbolistas esta temporada. Niños a los que no se les permite jugar en una liga digna y justa como al resto de niños y niñas de nuestra provincia.

La solución era muy sencilla habiendo además varias opciones; pero a este grupo de personas insensibles, acomodadas y carentes de toda empatía, que han olvidado que su principal obligación es “fomentar el deporte”, no les ha dado la gana de arreglar la situación cuando todos los clubs dimos varias propuestas de solución. Todas las reuniones y las múltiples llamada a la Delegación han sido en vano. Una Delegación que nos dijo que esos niños tendrían una liga justa, llegándolo a publicar en los medios de comunicación.

Un Delegado que dijo que si no lo solucionaban dejaría su puesto. Pues hágalo posible, Sr. Miguel Hernández. Hágalo, o deje el sillón de una vez y deje paso a la gente que quiere trabajar por el bien de los niños y niñas de Salamanca y por el bien del fútbol. ¿O esta es otra más de sus mentiras? Basta ya de intereses personales y de aprovecharse de su situación”.