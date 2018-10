Cada palabra que sale de nuestro corazón será juzgada...             

Estos días si nos pinchan ya no nos sacan sangre. Los españoles hemos llegado al tope de la iniquidad. España está cautiva como pocos de la estulticia del progresismo, se entretiene con un falso separatismo decimonónico, la mentira del antifranquismo, y la demagogia sobre la brecha salarial, el aumento de las pensiones y los salarios, entre otros falsos e interminables problemas... Mientras somos testigos de cómo campa el desgobierno a todos los niveles y en todo tipo de instituciones públicas y privadas; vemos por otro lado que la revolución tecnológica avanza a velocidad de vértigo, y la amenaza migratoria interior y exterior se dispara. El pez grande se come al pequeño, y el rápido se come al lento.