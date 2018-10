Dos profesores del colegio San José se reúnen en Milán con homólogos letones e italianos

Jueves, 11 de octubre de 2018

Ana Ramos y José María Bañeza son los coordinadores de un proyecto financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea

Los profesores del Colegio Salesiano San José de Salamanca, Ana B. Ramos y José Mª Bañeza, se reunieron los pasados días 8, 9 y 10 de octubre en Milán con las delegaciones de los centros escolares de OSDB Salesiani Sesto San Giovanni (Italia) y de Daugavpils Secondary School (Letonia), con motivo de la II Reunión Transnacional sobre el Proyecto KA219 “Scan your city and culture with Apps”, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Los profesores del colegio salmantino -Coordinadores del Proyecto- junto a los profesores letones, fueron recibidos inicialmente por el equipo directivo del colegio italiano - D. Elio Cesari, Director General del Centro Opere Sociali Don Bosco y D. Stefano Mascazzini, Director de Estudios- junto con las autoridades locales Dña. Daniela Maggi, Concejala del Ayuntamiento de Cinisello Balsamo, y D. Roberto Di Stefano, Alcalde de la localidad de Sesto San Giovanni. Disfrutaron de una segunda calurosa recepción por parte de los alumnos del Centro OSDB Salesiani, para posteriormente iniciar las jornadas de trabajo. En tales jornadas, se revisó el primer año del proyecto y se planificaron las actividades y movilidades para este curso 2018-2019. Además, los profesores participaron en algunas clases de los alumnos italianos y realizaron jornadas de buenas prácticas para compartir nuevas metodologías aplicables al proyecto, tales como la técnica Chroma y las imágenes en 360º.

Tras esta reunión, los tres países se juntarán de nuevo en Milán en noviembre, cuando tendrá lugar la movilidad con alumnos de cada uno de los tres colegios.