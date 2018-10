Los equipos de cantera del Salamanca CF UDS pararán un minuto para reclamar la atención del club

Miércoles, 10 de octubre de 2018

Tras una reunión con los padres, los técnicos manifiestan su disposición a dejar de entrenar y competir si el club no aclara la situación y cumple con los compromisos

La dimisión de José María Movilla como Director General del Salamanca CF UDS, pero sobre todo, las acusaciones del ex futbolista sobre el presidente del mismo, y las diferencias entre éste y la propiedad, han hecho reaccionar también a la cantera del club. Esta tarde, los responsables y técnicos de la misma mantenían una reunión con los padres. Les transmitían lo que habían hablado con Movilla y entre todos alcanzaban el acuerdo de realizar un paro de un minuto en los partidos de este fin de semana. Si el club no les aclara la situación y esta no es para que el funcionamiento sea el correcto, manifestaron la posibilidad de tomar otras medidas más drásticas como dejar de entrenar o competir.