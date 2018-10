Doble comunicado de Carlos Martín y Lovato señalando que Movilla sólo quiere justificar su propio fracaso

Miércoles, 10 de octubre de 2018

El club emite un comunicado conjunto y otro a nombre de Carlos Martín defendiéndose de las acusaciones del ex futbolista

Después de la dimisión el pasado martes de José María Movilla de su cargo como Director General del Salamanca CF UDS arrojando diferentes acusaciones a la anterior gestión de Carlos Martín como causante de la imposibilidad de seguir con normalidad en el día a día, el club emitía hace unos instantes un doble comunicado que reproducimos a continuación. Uno de ellos llega a nombre de Carlos Martín y el otro a nombre del presidente y del empresario Manuel Lovato.

En el primero de ellos, confirman las atribuciones que tenía tanto Movilla como Carlos Martín, atribuyendo al primero toda la gestión y al segundo labores meramente institucionales. Entienden que Movilla ha pretendido hacer todo el daño posible al club en su salida.

En el segundo, individual de Carlos Martín, pormenoriza distintos aspectos de los que le acusaba Movilla, afirmando que las cuentas no están bloqueadas y acusando a Movilla de no haber hecho “asiento” en concepto de ingresos de bares. Y también explica, entre otras cosas, que no tuvieron constancia del nuevo entrenador hasta el lunes y que hasta hoy no habían finiquitado al anterior entrenador.