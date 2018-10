FECyLGTB+ asegura que el PP está intentando “bloquear” la Ley de Diversidad Sexual y de Género

Miércoles, 10 de octubre de 2018

FECyLGTB+, la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, ha criticado con dureza hoy la decisión del Partido Popular de imponer una prórroga en el plazo de enmiendas de la Ley de Diversidad Sexual y de Género, admitida a trámite el 13 de junio.

Durante el plazo de enmiendas, los colectivos LGTB+ de la comunidad trasladaron sus propuestas de enmiendas a los partidos promotores de la ley, (PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL), que acordaron presentarlas de manera conjunta, para recuperar la propuesta de texto original de los colectivos LGTB+, recuperando así los elementos cedidos en la negociación con la Junta de Castilla y León.

Tras la finalización del plazo de enmiendas el 26 de septiembre, el Partido Popular ha impuesto en la Junta de Portavoces una prorroga para la presentación de enmiendas de un mes, hasta el 25 de octubre, “con el objetivo no oculto de aplazar sine die la tramitación de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad sexual pidiendo múltiples prorrogas, bloqueando la tramitación y aprobación de la igualdad del colectivo LGTB+, tratando de evitar por la puerta de atrás el posicionarse con claridad en contra de nuestra igualdad en una votación”, explican.

Ignacio Paredero, Presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, ha indicado que “este tipo de filibusterismo, de artimañas parlamentarias para evitar tener que votar y posicionarse sobre nuestra igualdad son tristes e intolerables. Esperamos que esta prorroga sea la primera y la última. Si el Partido Popular quiere bloquear nuestra igualdad que de la cara y lo haga de frente, que diga abiertamente que está en contra de nuestra igualdad.”

Por otra parte, ha querido recordar también que “la igualdad es completa o no lo es. Necesitamos igualdad económica e igualdad social, pero si un solo colectivo es abandonado y olvidado, no habrá igualdad, no tendremos la sociedad que merecemos.”