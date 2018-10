Mañana se presenta en el DA2 ‘Inner Nature’, una muestra de 12 obras que reflexionan sobre la relación entre arte y naturaleza  

Martes, 9 de octubre de 2018

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acogerá mañana la presentación de Inner Nature Exhibition, un proyecto de gestión cultural que nace con el objetivo de reflexionar sobre la relación entre arte, naturaleza y ecología a través de la creación audiovisual.

El proyecto ha sido organizado por un equipo interdisciplinar de profesores e investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia: Dra. Lorena Rodríguez Mattalía (Comisaria de INNER; profesora e investigadora, Dep. Escultura, Laboratorio de Luz) Estela López Frutos (Comisaria de INNER; investigadora, Laboratorio de Creaciones Intermedia), Chiara Sgaramella (Comisaria de INNER; investigadora, Centro de Arte y Entorno) y Dr. José Albelda Raga (Comité científico de INNER; profesor e investigador, Dep. Pintura, Centro de Arte y Entorno).

Se trata de una muestra descentralizada con carácter bianual que busca generar un máximo impacto cultural con una mínima huella ecológica, para dar visibilidad a los grandes retos globales a los que nos enfrentamos en tiempos del ya denominado ‘Antropoceno’.

El proyecto se inicia con la convocatoria de un concurso de vídeo-creación en el que pueden participar artistas o colectivos de cualquier nacionalidad o procedencia sin límite de edad.

Con los vídeos seleccionados por un jurado de expertos de reconocido prestigio y por representantes de los centros de itinerancia, se realiza una muestra por diferentes salas del territorio nacional e internacional (Salamanca, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Marnay-sur- Seine –Francia-, Filadelfia –EE. UU, Darthington –Reino Unido-, etc.).

‘Inner Nature Contracorriente’ es la tercera edición de la muestra y está vinculada al tema del agua, un elemento esencial para la vida. Los ciclos del agua y su disponibilidad resultan drásticamente modificados por los efectos del cambio climático y la contaminación, entre otros fenómenos de origen antropogénico que están provocando graves alteraciones de los ecosistemas. Asimismo, el potencial evocador del agua y su antítesis -la aridez del desierto- es un lugar común en el discurso de múltiples artistas que resignifican símbolos e iconografías tradicionales desde una perspectiva más contemporánea. La inauguración se celebró en el IVAM el 10 de noviembre de 2017 y la muestra actual se compone de 12 obras audiovisuales.