Vida inteligente

Cualquiera sabe lo que pasa por algunas mentes, que no ven más allá de su regazo; para las que el espacio circundante no es más que una prolongación del propio ego y todo se ve desde una sola perspectiva, y por supuesto unilateral. El mundo debe acomodarse a su manera de ver las cosas y, si no es así, la frustración y el sentimiento de injusticia es enorme.

Y eso que suelen hablar de empatía, aunque es probable que jamás hayan buscado esa palabra en el diccionario. También la entienden a su manera, en una sola dirección, como reflejo de la habitual ley del embudo o del menú de lentejas, aunque mucho más sutil, porque existe un ligero matiz: el deseo de que digas amén a todo, de que te avengas a lo te dicen, que para eso quien te habla tiene la razón y tú sólo tienes que molestarte en decir que sí a todo. Nada más. ¿Es tan difícil?

Obvio es que así se hace muy complicada la convivencia, sea en la familia, sea en el lugar de trabajo, sea en la sociedad en su conjunto. Y sin embargo hay que tomarlo como la ley de la gravedad, como una necesidad inevitable, insoslayable y en cuya compañía hay que habitar. Pero no de cualquier manera.

Habrá que acostumbrarse a tratar con el radical persistente, pero no a ceder en lo que no sea legítimo. Lo contrario es esclavitud y cerrazón. Debe haber unas reglas de relación mínimas, que es necesario aceptar. La convicción de que hay unas bases insustituibles sobre las que tratar llegará pronto o tarde. Porque lo contrario es la ley de la selva, que superamos hace mucho y sabemos adónde nos lleva.

No es de hoy para mañana. Pero habrá que aprender a ponerse en el lugar del otro, a sospechar que puede haber otras formas de ver las cosas y, en definitiva, a que hay espacios es que es imprescindible reflexionar. No por uno mismo, sino por todos. Sobre todo cuando puede haber daños colaterales, cuando se ha utilizado sin tasa la mentira y la manipulación, de una manera descarada, en contra de todo intento de entendimiento, y así aparece negro sobre blanco con la inocencia de la verdad.

El egoísmo abunda y no estaría de más un ejercicio de modestia, de reflexión sobre lo que es importante. No sobre lo que “es mío” como exclusión de “tuyo”. Como venganza por no se sabe qué historias pasadas que nublan la mente y los cielos.

Cuando tenemos cosas en común estamos jugando con fuego, así que no queda otra que entendernos, priorizando lo importante. No porque lo digan las leyes, que también, pero sobre todo por propia convicción y por el bienestar de quien lo merece. No me cansaré de confiar en que detrás de una apariencia de mala fe, superioridad fingida y menosprecio, queda todavía algún retazo de vida inteligente.