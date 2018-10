Un allegado a Concha Velasco pregonará las fiestas

Viernes, 5 de octubre de 2018

La vallisoletana no acudirá a dar el pregón a pesar de su regreso a los escenarios el pasado 3 de octubre

Concha Velasco pasará a la historia de Alba de Tormes por ser la pregonera que nunca pudo llegar a ser en las próximas fiestas de Santa Teresa de Jesús. El Ayuntamiento de Alba de Tormes había otorgado el reconocimiento de ser la pregonera de las fiestas a la actriz española, pero la neumonía que le ha obligado a pasar por el hospital va a imposiblitar que Concha Velasco pueda estar en la villa ducal el día del pregón.

Todo ello a pesar de que la vallisoletana regresó a los escenarios el pasado 3 de octubre con la obra 'El funeral', escrita y dirigida por Manuel Velasco, hijo de Concha. “Yo ya estoy bien y tenía tanta ilusión en volver al teatro La Latina. Es verdad que he estado malita, he tenido una neumonía. Yo, como soy una estrella, yo no tengo un catarro, cojo una neumonía. Ya me pasó cuando tuve peritonitis que no apendicitis" explicaba Concha Velasco el pasado 3 de octubre, día que volvió a subirse a los escenarios.

Desde el Ayuntamiento sostienen que la neumonía que le ha obligado a pasar por el hospital imposibilita que venga a dar el pregón a Alba de Tormes y será finalmente un allegado a la actriz el encargado de pregonar las fiestas.

Por lo tanto, Concha Velasco no será la pregonera ni podrá visitar Alba de Tormes en plenas fiestas de Santa Teresa de Jesús, papel que representó en la miniserie sobre la vida y el trabajo de la santa en 1984.