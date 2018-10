El futuro de Mañueco y el PP en C y L

Fernández Mañueco, actual alcalde Salamanca, también presidente del PP y aspirante pepero a presidir la Junta de C y L, y el aún presidente Herrera, son los responsables de que la corrupción, la prevaricación y el cohecho embadurnen todavía los terrenos de la política castellanoleonesa.

El PP de C y L afronta el próximo año electoral con cierto tufillo a podredumbre política, con varios dirigentes “tocados, salpicados”, o imputados, por ramas de la trama Gurtel, Púnica y Lezo, del caso Perla Negra, de la trama eólica, y más recientemente de la operación Enredadera. En C y L, bien poco se ha notado la influencia renovadora, regeneradora (¿?) de P. Casado, pues siguen los mismos y premiados con su lealtad y premiados por sus acciones presuntamente delictivas.

¿Qué han hecho, con eficacia y transparencia, estos dos dirigentes del PP para esclarecer las últimas sospechas de varios consejeros, alcaldes y ediles, implicados presuntamente, o “cazados” con artimañas poco éticas en el caso Enredadera? Mañueco, además de presidente del PP de C y L, a la vez fue Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional. Pero no ha actuado contra ninguno de los implicados, imputados o sospechosos claros, en el sumario Enredadera.

La misma estrategia en todas partes del PP. Juan Vicente Herrera, que fue algo crítico en estos temas con Rajoy, sigue los mismos pasos que él que criticaba. Dice que “son solo cosas de algunas personas”. Ellos no se enteraban de nada ni tenían responsabilidad alguna en esos asuntillos.

Escogió Mañueco su última misa como alcalde de Salamanca, en honor a la Virgen de la Vega, para despedirse de los salmantinos y confirmar que no se presentará a las próximas elecciones municipales por “tener nuevas responsabilidades políticas en C y L”.

“Míster fotito”, Mañueco, una vez más en plena forma, haciendo alarde de su hipocresía, sacó pecho y dijo “que no guarda rencor a todos los que le han atacado, perseguido o calumniado en estos años de alcaldía”. También les pedía perdón. Pero es que no entiende que nadie de la oposición es su enemigo personal, sino que le han denunciado por sus nefastas y opacas gestiones políticas –o presuntamente con indicios de corrupción– en la actividad municipal.

También prometió –y eso que ya no lo puede hacer– una rebaja del IBI del 5% para próximo año. Como siempre, el PP promete ante elecciones y después, si te he visto no me acuerdo. Pero en este caso ha estado cobrando más IBI a los salmantinos para cubrir sus opacas gestiones en algunas concesiones a empresas amigas. Precisamente en los años de crisis económica ha mantenido un IBI muy elevado, agravando más las economía de los salmantinos, y más de las capas más necesitadas, por las que ha hecho bien poco.

Tiene 11 procedimientos judiciales en tres años por vulneración del derecho a la participación política.

El presidente Herrera, y su posible heredero Mañueco, despotrican del Gobierno socialista sobre los temas de despoblación de C y L y la financiación autonómica, pero ellos, el PP, lleva gobernando más de 25 años en C y L, y vienen ahora a dar lecciones de moral y de gestión y acusan a P. Sánchez, que solo lleva cuatro meses gobernando (verano incluido). Qué hipocresía y falta de ética… Si tienen la comunidad hecha unos zorros: la industria, el campo y la ganadería, el I+D+i, la Sanidad, las carreteras, la sangría de empleo en el carbón y las térmicas, y sbre todo sin atajar la despoblación.

Este ilustre defensor de la ética política se desgañitaba diciendo hace poco tiempo, eso de “confío plenamente en la inocencia de Francisco Camps”, ahora por cuarta vez investigado si prevaricó contratos en la corrupta Gurtel valenciana. También defendía en su día a Zaplana, ex-ministro y expresidente de la Generalitat. Desgraciadamente no sabemos si Mañueco le ha visitado en la cárcel de Picassent para darle ánimos y garantizar que desde el PP, Zaplana es inocente. En las circunstancias personales de salud, el exmandatario pepero se lo agradecería. Además, presumía de ser “implacable con los corruptos", pero su nombre apareció sospechosamente varias veces en las conversaciones pinchadas por la UDEF en el caso Lezo, con su posible implicación en su extensión de las guarderías “Mis Pollitos”, por presuntas corruptelas en un contrato con esas escuelas infantilles. Todavía el fiscal puede seguir indagando estas relaciones; pero Mañueco se ha “agarrado” a su condición privilegiada de aforado para blindarse en la investigación.

Recordaremos a este quijote –paladín de la transparencia política, a su manera– que tiene pendientes de investigación los casos del hotel Corona Sol, sin licencia legal de obras, favoreciendo a la empresa Palco 3, amiga del PP charro. O el Corte Inglés, actualmente fuera de la legalidad con sentencia judicial incluida. Y continuamente la oposición le recrimina la opacidad en la gestión municipal.

También el alcalde salmantino aparece en las escuchas telefónicas de la trama Enredadera. Al constructor burgalés y también magnate de los medios de comunicación, J. L. Ulibarri, se le acusa de utilizar sus “mass media” para influir en la clase política y en las administraciones públicas para conseguir contratos de infraestructuras a su favor.

Y hablando de amiguismo y sus prebendas, la Agrupación Ganemos de Salamanca denuncia que hay más que indicios claros de posible prevaricación y malversación en el caso Aceínsa (con pautas muy parecidas al caso Enredadera). Y es reiterativo, pues ya hace un año, Ganemos denunció varias contrataciones, acusando al PP del ayuntamiento salmantino de amiguismo y trato de favor hacia esa empresa. Todos los informes estaban en contra de esas adjudicaciones de carácter muy subjetivo: desde el mismo interventor, los secretarios del Ayuntamiento, incluso la propia Mesa de Contratación, con sentencia de anulación del Tribuna Superior de justicia de C y L, además del voto contrario de toda la oposición política.

Esperemos que la Virgen de la Vega cubra con su manto protector a Fernández Mañueco, en el escabroso periplo electoral del 2019 hacia la presidencia de la Junta de C y L, pues mucha falta, muchísima, le va a hacer …Eso o el fracaso político más estrepitoso del actual primer edil salmantino.