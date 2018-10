El mundo de los puntos

Viernes, 5 de octubre de 2018

Hay un niño de pelo ondulado, un niño que ya ha cumplido algunas décadas (no diremos cuántas) que lleva en su mochila una gran capacidad de soñar y de creer.

Nació en Salamanca, estudió y se formó en esta ciudad dorada y culta (Ciencias de la Educación), y tuvo un gran sueño: crear una escuela. Una escuela que fuera independiente, que nadie la comprara con dinero, que no se hipotecara con ideas, y se fue con ese sencillo equipaje buscando un lugar en el que construirla en medio de un valle.

Encontró paredes de piedra que olían a escuela, remozó paredes de escuela que olían a piedra. Paredes que albergaran y dieran cobijo a su sueño. Allí lejos, rodeados de montaña, en Argomilla de Cayón. Y toda la montaña comenzó a oler más y más a escuela, a lápiz y a goma de borrar.

Empezó a rascarse la cabeza pensando un nombre, a darle vueltas y más vueltas, hasta que descubrió que tenía que llamarse Equipo, y de apellido La Escuela. Y así se creó el Equipo La Escuela, que en acrónimo suena a lo que tenía que sonar, a energía, a ánimo: E.L.E. Y para llevar su tierra al valle, a la puerta se escribió este nombre en piedra de Villamayor. Así que, aquella fachada de escuela, desde entonces, además, lleva destellos dorados.

De esta forma se hizo mucho camino. Tanto camino, que no dejaban de pasar ideas y sueños por su mente.

Un día cercano a Navidad, recién iniciados los noventa, al ir a decorar su centro, se dieron cuenta de que no había o no encontraban bolas para ornamentar. Y volviendo a tocar las ondas de su pelo, se ocurrió una gran solución. No hacía falta nada teniendo cartón. Así que, de esta manera, nacieron los puntos.

Un Punto es una individualidad. Es algo único e irrepetible. Algo que representa lo que eres y lo que eres capaz de hacer. Da igual si puedes o no puedes, si sabes o no sabes, da igual tu preparación previa, da lo mismo si sabes o no de arte, de pintura. Lo mismo dan tus capacidades, tus limitaciones, tus esquemas, tu forma de pensar. Un Punto es algo tuyo, y como tú, único, sin igual. Es una propuesta, un juego, algo que disfrutas haciendo, una forma de mostrarte.

Y a estas alturas las preguntas son muchas, supongo, pero la más crucial será… ¿Y cómo se hace un punto? Un punto se elabora recortando un material humilde, para reciclar, tan humilde soporte como un trozo de cartón.

¿Sólo eso? Sí. Un trozo de cartón en el que dibujar una circunferencia. Con el borde de un plato, con el de una bandeja, con algo que nos sirva de ayuda.

¿Y después? Sólo hay que recortar, para dejar ese trozo de cartón convertido en forma de círculo.

¿Y qué más? Pues ahora lo haremos único. ¿Cómo? Pintándolo como queramos. Con puntos, con líneas, con grecas, con muchos colores, con soles, con fresas, con zigzag… Cada uno como prefiera, con su idea, que es única e irrepetible, como cada persona, representando una unidad. La unidad que somos cada uno.

¿Y ya? No. ¡Ahora viene lo mejor! Cada Punto se une a otros. Y se convierte en nosotros. Diversos, plurales, con diversas potencialidades, con distintas capacidades. Los puntos, unidos, esparcidos en la hierba, pinchados sobre la arena de la playa, colgados de telas, de cuerdas, pegados en paneles, cubriendo paredes con historia, sujetos en redes de alambre, pendiendo del techo, decorando puertas, prendidos en cortinas… Creando obras de arte conjunto plenas de belleza, de vida, de afecto, de cooperación, de hacer en común, de aportación, de contribución, de colaboración, de respeto.

Y así, este niño de pelo ondulado experto en soñar, Antonio Santiago Pedraz, ha hecho magia con los proyectos que han salido de su Escuela, desde aquella Navidad, con estas propuestas a las que distintos colectivos se han ido sumando. Y ha ido llenando el mundo de puntos, construyendo un mundo de puntos que hace que el mundo sea mejor.

¿Sabes cuál es la próxima cita? Mañana, Sábado, 6 de Octubre, en Calzada de Valdunciel. Hacia las 10:30 se empezará a decorar la Era Parque de la Báscula con los puntos que distintos colectivos de Salamanca y de algunos pueblos han estado realizando, coordinados por ASPAR “La Besana”, y se espera terminar a las 14:30. Tras una pausa para comer, seguirán actividades de calle realizadas por colaboradores y artistas que participan de forma gratuita: circo, teatro, pasacalles, mimo, magia, música, cuentacuentos, y mil cosas más.

Y ahora viene la gran incógnita. ¿Lograrán aportar entre todos los treinta mil puntos que se propusieron como objetivo en este Proyecto Artístico Participativo? Animan a colaborar en su colocación, en su celebración, y a llevar los puntos realizados en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo… ¡A ver si se alcanza la cifra!

¿Sabes cuál es la máxima del Equipo ELE?: ¡Las capacidades compartidas dan un gran resultado!

Y lo van a conseguir. Es que… soñar es gratis. ¡Y la fe mueve montañas! Y si no, mira la lista de exposiciones ya realizadas.

Historia de un sueño de puntos

1993-2003 :

Exposiciones en la Sala de la Obra Social de Caja Cantabria. Sarón (Cantabria), junto a artistas como Isabel Garay, José Santos, Sara Huete, Yolanda Novoa, Juanjo Viota, Teo Rod, Daniel Ramos…

2004 :

“PUNTOS”. I Ciclo. Exposiciones de Otoño. Ayto. Santa María de Cayón (Cantabria).

2005 :

“PUNTOS. Proyecto Visual”. Palacio Larrinaga. Castañeda (Cantabria).

“INSTALACIÓN s/t” ARTELES. Esles de Cayón (Cantabria).

2007 :

“PUNTOSPUNTOSPUNTOS”. Escuela de Arte. Salamanca .

“923 PUNTOS POR DELANTE Y OTROS TANTOS POR DETRÁS”. Del Sol Street Gallery. Santander .

2008 :

“PUNTOCHO”. Arte Salud. CS Pisueña-Cayón (Cantabria).

2009 :

“EN SU PUNTO”. Verano con Arte I. Ribamontán al Monte (Cantabria).

2010 :

“PUNTOXPUNTO”. Eureka. Centro Cultural Europeo. Santander .

“2010 PUNTOS + 1”. Sala CASYC. Obra Social Caja Cantabria. Santander .

2012 :

“PUNTOS EN EL RÍO”. Arte en Liérganes. Liérganes (Cantabria).

“PUNTO A PUNTO”. Hospital Marina Salud. Denia (Alicante).

“PUNTO A PUNTO”. Sala Integralia. DKV. Barcelona .

2013 :

“PUNTOS EN PAZ”. Ciudad Delgado. El Salvador .

“PUNTOS DIDÁCTICOS”. CEP Laredo (Cantabria).

“PUNTO COLECTIVO”. Mercado de Sarón (Cantabria).

2014 :

“PUNTOS UNIDOS” 8.000. CEP Gerardo Diego. Santa María de Cayón (Cantabria).

2016 :

“JUEGO de PUNTOS”. Castillo de Argüeso. Argüeso (Cantabria).

2017 :

“PINTA&PUNTO”. Asociación Fonte da Virxe. Santiago de Compostela .

2018 :

“PINTA&PUNTO II”. Asociación Fonte da Virxe. Somo (Cantabria).

“PUNTOS EN LAS CONCHAS”. FACYL -Feria Internacional de las Artes de Castilla y León-. Casa de las Conchas. Salamanca .

“PUNTO Y SEGUIDO”. Calzada de Valdunciel (Salamanca).

(¿Sabes cuál será el próximo proyecto? ¡Yo sí!).