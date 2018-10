Belén Arrojo promete “trabajo y esfuerzo” máximo para ayudar a Perfumerías Avenida y a su afición a conseguir todos los objetivos

Jueves, 4 de octubre de 2018

La alero granadina, que llega de lograr el bronce mundialista con España, era presentada esta mañana como nuevo refuerzo del conjunto charro

Con sus 1,88 metros, con una medalla de bronce en el Mundial bajo el brazo, con todo el futuro del mundo por delante, con un acento que delata su origen andaluz y, lo que más agradará a los aficionados de Perfumerías Avenida, con unas ganas de comerse el mundo enormes, Belén Arrojo era presentada esta mañana como nueva jugadora del conjunto salmantino, en un acto donde estuvieron presentes Jorge Recio, presidente del club, Lino López, entrenador del mismo, y Manuel Palma, relaciones institucionales de Ecotisa. Recio confesaba que llevaban ya tres años intentando ficharla y que no había nada fácil, pero que tenían claro que era “el mejor talento joven. De hecho ha entrado en las doce de Lucas -Mondelo- en el Mundial y no es nada fácil”. Además, el presidente del club reconocía que “ahora para ella va a ser más fácil teniendo a nuestra afición a favor. Creo que este año hemos hecho tres matices de cambios para mejorar el equipo, uno de ellos es Belén, y creo que hemos acertado”.

Por su parte, la jugadora reconocía que era ya el momento, a sus 23 años de cambiar su rol. “Necesitaba minutos y jugar y ya he tenido esos minutos en otros equipos. Ahora vengo buscando asumir ese otro rol. Creo que aquí todas las jugadoras son importantes y así lo ha transmitido Lino y voy a trabajar y esforzarme al máximo para conseguir todos los objetivos del club, la Liga, la Copa, conocer a la afición. Estoy súper contenta de tenerla ahora a favor después de haberla tenido en contra cuando venía con otros equipos”. Además, la jugadora reconocía haber hablado con otras compañeras, tanto las que están en Avenida, como otras que han pasado con las que ha coincidido en la selección como Isa Sánchez o Marta Xargay, “y todas me han hablado súper bien. Sé que para mí será diferente porque las personas somos distintas, pero estoy muy ilusionada y voy a esforzarme en todos los entrenamientos”. También hizo un repaso por el Mundial, donde fue broncce con España. “Pensar que dos meses antes no pensaba ni en que podía ir concentrada a entrar en la lista final… y ya el bronce es un sueño cumplido”, señalaba.