‘Campo del Cielo’, las creaciones de Mikha-ez sorprenden en el Museo de Salamanca

Martes, 2 de octubre de 2018

El secretario general de la Universidad de Salamanca, Fernando Almaraz, asistía esta mañana a la inauguración de la exposición ‘Campo del Cielo’, del artista Mikha-ez y comisariada por Fernando Castro. La muestra se podrá visitar en el Museo de Salamanca desde este martes hasta el 11 de noviembre.

“El diálogo que Mikha-ez ha sostenido con el meteorito tiene tanto de investigación física cuanto de especulación metafísica. (...) Podría parecer que ‘Campo del cielo’ ha terminado por ser casi una peculiar extracción de la piedra de la locura, un fascinante delirio poético en el que se ha buscado otra luminosidad o incluso alegorizar la obra de arte como aquello que, sometido a la presión de choque de nuestra atmósfera, no se desintegra”. Con estas palabras define Fernando Castro, comisario de la muestra, en el prólogo del catálogo, la nueva propuesta artística de creador asturiano.

Mikha-ez (Gijón, 1991)

Artista y Personal Investigador en Formación (PIF) en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca (2016-). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca (2009-2014) y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Autónoma de Madrid (2014-2015).

Miembro del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Investigación en Proyectos de Arte Contemporáneo (IPAC) (2017) y del Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación (ATA) de la Universidad de Salamanca (2016-).

Ha realizado estancias de investigación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart (Berlín), el Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes de la Universidade de Lisboa, la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) y la Fundación Montenmedio NMAC (Vejer de la Frontera).

Destacan proyectos como Vacuum as space. Another perception of the vacuum en el Centro de Arte Domus Artium 2002 DA2 (Salamanca, 2014), La exactitud de la materia herida por la luz en Brita Prinz (Madrid, 2015) comisariada por Fernando Castro Flórez, Hay un mar que es más alto que el cielo en el Museo Barjola (Gijón, 2017) comisariada por Úrsula Martín Asensio, Mirador en IPSUM (Madrid, 2018) comisariada por Cayetano Limorte Menchón, Corpo de meteorito en la Faculdade de BelasArtes de la Universidade de Lisboa (Lisboa, 2018) comisariada por João Castro Silva, Campo del Cielo en el Museo de Salamanca (Salamanca, 2018) comisariada por Fernando Castro.

Fotos de Alberto Martín