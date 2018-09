Sábado, 29 de septiembre de 2018

Al hilo de la polémica sobre las profesiones que una persona que padece diabetes puede ejercer o no, la Asociación de Diabéticos de Salamanca acogió este sábado ,en su sede, una reivindicación protagonizada por José Manuel García Navarro, Alberto Sánchez y Enrique Martín.

En el caso de José Manuel, sufrió la exclusión del Cuerpo Nacional de Policía por padecer esta patología. Mientras se preparaba las oposiciones en 2015, en el transcurso de estas, fue diagnosticado de diabetes. García superó todas las pruebas, pero a la hora de afrontar el reconocimiento médico no pudo superarlo. En la actualidad, y cono medio para revindicar su derecho a ejercer la profesión, se encuentra realizando el Camino de Santiago desde El Rocío, y en su parada por Salamanca, quiso acercarse a la asociación para dar voz a su lucha.

El caso de Alberto Sánchez es similar, el salmantino fue discriminado en una oposición estatal de funcionario de prisiones por debutar con diabetes mientras se preparaba para ellas. “Es una enfermedad que está desfasada, no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años, los avances médicos han evolucionado, ahora está totalmente controlada”. Sánchez puso de ejemplo la labor de su compañero afirmando que “la prueba está en que una persona con diabetes tipo 1 puede realizar 1200 kilómetros desde Huelva hasta Santiago y no tener ningún problema”. Alberto también quiso añadir que “nosotros no nos consideramos discapacitados, tenemos un problema metabólico, queremos trabajar como cualquier otra persona (…) queremos terminar lo que hemos empezado”.

El afectado tachó de “injusto” el marco legal vigente en España respecto a las personas que padecen diabetes. Según afirmaban miembros de la asociación, y los propios reivindicantes, “la Ley está anticuada”, la medicina ha avanzado hasta tal punto que las personas con diabetes ya no deben preocuparse por padecer los síntomas en plena jornada laboral.

El reto de José Manuel ha movilizado a varias personas alrededor de España. Enrique Martín concoció la situación de su compañero gracias a la redes sociales, y también quiso poner voz en esta jornada. Tras debutar hace 20 años y vivir una situación similar, se desplazó desde Medina para “solidarizarme y apoyarle en su reivindicación, que creo muy justa” .