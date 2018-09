La ONCE y la Universidad de Salamanca colaboran en la investigación de la degeneración macular asociada a la edad

Martes, 25 de septiembre de 2018

La ONCE colabora en el proyecto coordinado por la investigadora Concepción Lillo Delgado de la Universidad de Salamanca, que tiene como título ‘Cultivo de epitelio pigmentario de la retina como modelo patológico in vitro de degeneración macular asociada a la edad’. Su objetivo es establecer un modelo patológico de células EP in vitro que reproduzca de manera verosímil las condiciones que estas células experimentan durante la DMAE.

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es la principal causa de ceguera en países desarrollados, afectando a una proporción elevada de la población a partir de los 60 años y, sin embargo, en la actualidad no tiene cura. Hasta la fecha, se desconoce cuáles son los primeros eventos patológicos que desencadenan la aparición de DMAE, qué elementos y cómo provocan el deterioro de las células del epitelio pigmentario (EP), el primer tipo celular perjudicado en este grupo de patologías y lo más importante, no se sabe cómo y en qué medida afectan los distintos tratamientos farmacológicos a la integridad de estas células.

Esto se debe, en parte, a la escasez de modelos animales y a la ausencia de modelos in vitro capaces de reproducir las características patológicas de los diferentes tipos de DMAE que se puedan emplear en ensayos farmacológicos, lo que dificulta el estudio de esta enfermedad.

El objetivo principal de este proyecto es el de cultivar células de epitelio pigmentario humanas con suero sanguíneo extraído de pacientes con diferentes tipos de DMAE con el fin de analizar el efecto de sus componentes sobre las células.

Este modelo, por tanto, permitirá desentrañar de forma secuencial cuáles podrían ser los procesos patológicos tempranos en un sistema controlado que suceden en estas células durante el progreso de esta patología, muchos aún desconocidos.

Este sistema in vitro podría servir de plataforma para realizar ensayos rigurosos y controlados de posibles terapias experimentales que pretenden servir de tratamientos para la DMAE humana, pudiendo asimismo monitorizar y dilucidar el efecto directo de cada tipo de fármaco sobre la integridad y funciones de estas células.

Además, podría tener un enorme potencial en el área biosanitaria, pudiendo contribuir a la mejora de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de un grave proceso patológico, como es la ceguera provocada por la DMAE y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.