Monumentos -casi- anónimos

El Ayuntamiento de la capital de mi pueblo, o sea, el de Zamora, hace ya tiempo que diseñó un sistema unificado de señalización e información de los muchos monumentos artísticos que atesora, sobre todo magníficas iglesias románicas. Son unos postes en hierro, ese agradecido material que matiza su color con el paso del tiempo, la luz y la humedad y que da soporte a una breve información de cada monumento, en cuatro idiomas, español, portugués, inglés y francés y con un pequeño espacio para el Código QR. En una plaza céntrica de la ciudad hay un panel general donde se informa de todos esos indicadores sobre un plano de la ciudad. Supongo que el Ayuntamiento hizo un concurso o encargó a alguien que diseñara un modo uniforme de señalización e información. Los postes no están pegados a los edificios, sino exentos, con lo que sería relativamente sencilla su reparación y, en su caso, sustitución, si el gusto cambiara, pues en ningún caso se daña la fábrica.

No nos vendría mal en Salamanca un sistema parecido, o distinto, pero unificado y, sobre todo, un sistema uniforme que permitiera instalar los códigos QR o las futuras comunicaciones online que el mercado vaya ofreciendo. Porque ahora sí que tenemos un cierto estilo común, mediante el empleo de la pintura llamada por el pueblo, de “sangre de toro”, aunque me imagino que es una pintura química basada también en el hierro. Pero no en todos los monumentos es así; por ejemplo, en la fachada de la Purísima, en la que apenas se emplea piedra arenisca de Villamayor, sino piedra pajarilla más bien degradada, no hay ningún letrero indicador, salvo una plaquita de pizarra indicando el Convento de La Purísima. M.M. Agustinas Recoletas. Los tipos de letra no están unificados y algunos letreros, como los de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen más que leerlos hay que interpretarlos, previa una buena sesión de Epigrafía; un poco más claro está el letrero de la Casa de Rodríguez del Manzano, que “se da un aire” con el anterior, pero es distinto. Hay algunos letreros que confunden, porque indican parroquias que ya no existen o que dejarán de existir con la evolución de la Eclesiología, como dejaron de existir las parroquias de San Benito o de San Blas, suprimidas cuando el obispo Padre Cámara erigió la de La Purísima, con gran visión de futuro.

Creo que el Ayuntamiento de Salamanca debería convocar un concurso público para diseñar una señalética conjunta que pudiera transmitir una mínima información al turista sobre el monumento en cuestión y, sobre todo, permitiera utilizar los Códigos QR o sus sucesores. Claro que primero habría que elaborar una lista de monumentos y edificios y conjuntos arquitectónicos singulares, así como las nobles ruinas, que haberlas haylas también.

Me malicio, no obstante, que pudiera aparecer el famoso fantasma salmantino expresado en el refrán de que “el buen paño en el arca se vende” y por qué vamos a tener que dar explicaciones a los turistas, que se preparen ellos antes de venir y se empollen una buena guía de Salamanca, que nosotros bastante tenemos con mantener en pie la ciudad. También pudiera ser que surgiera alguna non sancta inquisición del patrimonio que, en una exhibición de purismo, aplicara aquello otro también tan salmantino de “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”, nada de cambios, que cambien ellos en su casa, con lo cual irían frontalmente en contra de todos los Ayuntamientos del periodo democrático, y aun anteriores, empeñados en mantener vivo el centro de la ciudad a base de darle un uso práctico a sus edificios. Todos tenemos el deber de mantener y potenciar el Patrimonio histórico y de crear patrimonio nuevo, acorde a los tiempos, pues si nos hubiéramos agarrado al mero conservar no tendríamos ahora ni la Calle de la Rúa, ni el Puente llamada “Nuevo” ni los demás puentes, aunque ciertamente no tendríamos infectado el centro de edificios de ocho plantas, fruto de la primera especulación urbanística del desarrollismo. Por eso hay que dialogar, pero no se dialoga con posturas cerrilles e inmovilistas.

Pero yo no quería ir tan lejos, solo traer a colación el ejemplo de la vecina Zamora, por si podemos inspirarnos en ella e, incluso, mejorar su sistema de señalización de monumentos, que hay derecho a inspirarse, no conviene copiar ni plagiar y merece la pena ser creativamente respetuosos.