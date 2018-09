CASA ESCUELA SANTIAGO UNO 2019

Mientras haya un sólo alumno que no consiga sus sueños, siempre tendremos algo nuevo que contar.

Empezamos hablando de los itinerarios individualizados y posibles con los que podemos acompañar a nuestros chicos y chicas hasta su emancipación. Desde nuestra aula alternativa de innovación en la que realizan la cata de oficios; las FPB en hostelería con una nueva food truck, mecánica, jardinería y fabricación y montaje; los grados medios de jardinería y forestal, y los grados superiores presenciales y on line de técnico superior en gestión forestal y el nuevo de integración social, al que se apuntan muchos de nuestros chicos que sueñan con ser educadores.

Mientras siguen ese u otro camino lo hacen con aprendizaje servicio, porque en esta escuela se evalúa hacer el bien y ser útil para contribuir a una sociedad más justa. Se ha recuperado otra escuela en Marruecos, se sigue manteniendo el hospital de fauna, se ha construido en el CPIFP Lorenzo Milani un centro de aves irrecuperables para educación ambiental, se mejora la ribera con el programa Tormes Plus, seguimos con la cooperativa produciendo vino, aceite y miel, atendiendo nuestros cursos para desempleados del ECYL, contratando jóvenes de renta mínima desde Garantía Juvenil y recibiendo jóvenes de intercambio con el erasmus plus europeo. Se amplía la escuela itinerante de formación profesional por los pueblos de Salamanca.

Seguimos gobernándonos en asamblea, recorriendo Europa con nuestros autobuses litera, Bosnia, Croacia, etc, y liberando nuestras emociones desde el arte. Nuestra escuela de animación con sus cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre, la escuela de circo con sus sonrisas y la de cine con documentales de vida.

Seguimos trabajando en red con multitud de organizaciones y empresas, para ampliar esta segunda oportunidad para los más abandonados. Destacar los proyectos de investigación en patología dual y en trastornos del apego donde estamos atentos a los profesionales del hospital clínico y a la asociación pétales.

Vamos a participar en un congreso de los Escolapios sobre Educación No Formal y algún otro de infancia.

Hemos leído mucho a Calasanz, Milani, Freire, a constructivistas sistémicos y centrados en soluciones, hemos participado en múltiples cursos de formación, todo eso es papel mojado si no tenemos como actividad principal a la que dedicamos la vida, niños con nombre y apellidos, EDUCAR ES AMAR, título del encuentro de educación no formal de los Escolapios y eso no se hace desde púlpitos o tribunas, sentando cátedra de una u otra filosofía, se hace saltando al barro juntos. Algunos de los autonombrados eruditos de la educación hace mucho tiempo que no disfrutan las alegrías y las penas de la lucha cuerpo a cuerpo, en el barro de la escuela de supervivientes, gladiadores de la palabra y testigos de las obras.