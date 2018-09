Caminar con Cristo a cuestas de la mano de Teresa  

Domingo, 23 de septiembre de 2018

Cristóbal es una palabra que viene del griego y que significa ‘el portador de Cristo’. Aunque es un santo procedente de la liturgia ortodoxa, la católica también lo adoptó y es bien conocida la iconografía que lo representa, no se sabe muy bien si basándose en hechos reales o leyendas, como un hombre de gran envergadura que lleva sobre sus hombros un niñito que sería Jesús. Al margen de su vida más o menos escabrosa, mejor o peor documentada en los primeros siglos del Cristianismo, no cabe duda de que su imagen despierta cierta ternura, y la tradición que va acumulando el devenir de la vida cotidiana, le ha convertido en patrón de viajeros. Cargar con sus creencias en la época que le tocó vivir no debió ser tarea ligera, pero hubo algo en él que nos lo acerca a una realidad a ras de suelo.

Indudables viajeros, sabedores de la responsabilidad que la Diputación de Salamanca les ha otorgado, son los componentes del grupo teatral ‘Lazarillo de Tormes’, que han dedicado gran parte de su tiempo disponible a la encomiable tarea de dar a conocer a otro personaje, que sin duda con visos de cierta leyenda por la mirada excepcional que sobre él se ha posado, han sabido acercarlo a nuestro mundo. Nos hablan de Teresa de Jesús con tanta convicción, certeza y naturalidad expresiva, que han hecho de su obra ‘Teresa, la jardinera de la luz’ un fenómeno teatral imprescindible para entender de forma rápida y verosímil qué significó aquella mujer en su siglo XVI, y qué sigue aportando después de tantos siglos durante los que su presencia permanece.

San Cristóbal de la Cuesta es la localidad que ha recibido el tan aplaudido trabajo. Muestra indudable de superación y calidad interpretativa de un sucinto guión que es un compendio de excepción de todo lo que encierra una Teresa mujer antes que santa, y no por ello una de las figuras más interesantes del mundo académico y literario de nuestro país. Supo expresar lo inefable, el Dios con el que caminó duramente por la vida, a modo de carga personal que sin embargo le hizo liviana la tarea elegida.

La obra hace el retrato exacto de todo esto que convirtiera a la carmelita en diferente para su tiempo, pero universal para el devenir de la Historia. Gran reto el de unos actores aficionados para los que la cuesta que han tenido que remontar para entregar sus esfuerzos a esta tarea, parece estar siendo fácilmente llevadera ante los resultados obtenidos. San Cristóbal de la Cuesta, haciendo honor a su santo patrón, los acogió con calidez en una tarde también calurosa de principios de otoño, en la que ambos ‘viajeros’, Teresa y Cristóbal, fueron cómplices con éstos no menos viajeros actores.

Con una portada y un precioso retablo procedentes del XVIII, San Cristóbal de la Cuesta tiene una parroquia cuya construcción primigenia data del siglo en que vivió Teresa, el XVI, de lo que deja constancia su artesonado. Sin embargo en cada uno de los espacios teatrales en que se transforman las iglesias en las que se representa ‘Teresa, la jardinera de la luz’, siempre se nos traslada al mismo escenario, la iglesia del convento de Alba de Tormes, en los momentos previos a la muerte de nuestra monja. Todos los espectadores reciben allí a otro grupo de ellas que con sus hábitos carmelitanos de entonces, llegan de un largo viaje.

Los vecinos de San Cristóbal no tuvieron que hacer mucho esfuerzo imaginativo para intuirlas por sus caminos agrícolas llenos de los colores otoñales que su comarca de La Armuña despliega. Calzadas con simples sandalias recuperan rápidamente sus fuerzas que dedican a defender a su madre de las acusaciones que otro personaje, llegado con anterioridad, lanza desde un púlpito en representación de la Santa y temida Inquisición. Comienza un debate enconado, que junto a situaciones cotidianas y complejas, van trazando en palabras el tapiz que fuera una Teresa hecha de los hilos de su humanidad, profunda espiritualidad, lúcida inteligencia, excepcional magisterio y fructífera pluma.