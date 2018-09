¿Por qué se odia?

No hace falta husmear demasiado en las hemerotecas para encontrar manifestaciones de odio. He tenido la suerte de leer un artículo “El odio en la política” del gran escritor y periodista D. Arturo Pérez Reverte, mediante el juego de palabras nos hace ver como en España se palpa un sentimiento profundo de repulsa hacia las Instituciones, Leyes, Parlamento, Partido Político… ¿El único fin? perpetuarse en el poder, masticar al que consideran enemigo. Recuerdo a D. Benito Pérez Galdós “Episodios Nacionales”, el siglo XIX no se ha ido, se cometen las mismas torpezas, inquinas, triquiñuelas…

Un periódico, revista, noticiero, reportaje “finde” cortan cabezas. El odio ha acompañado de una forma o de otra, a la historia de la humanidad desde tiempos cainianos, en la actualidad, se odia más y sin el menor pudor, se traspasa la barrera del sentimiento, traduciéndolo en conducta observable, como decimos los psicólogos.

¿Qué es odio?

No hay unanimidad en la definición, recordemos el refrán:”Cada maestrillo tiene su librillo” o “cada experto su opinión”, para mí “odio” es un sentimiento procedente de la mala elaboración del pensamiento y la ira.

Ustedes no observan cuando se cruzan con los vecinos que vuelven a estar crispados, su mirada parece un cuchillo de hielo, quizá sin proponerlo, hemos rotos sueños de barro diluidos en castillos de agua…

Verdaderamente las campanas no repican, el tañer es lúgubre: crujirnos a impuestos, cortinas de humo para sacar adelante los presupuestos... Es injustificable cuando se toca un sector de la población tan vulnerable como es “el feminicio” la protección de la mujer ante el “Miedo al varón” injustificable la doblez de miras.

Contar falsas verdades duele, desacelerar el crecimiento joroba, y todo unido nos jeringa, perjudica nuestros bolsillos y dentro de nada van a tener más agujeros que el queso gruyere. Se juega la partida con nuestros dineros, el pan nuestro de cada día. ¿Le “hierve la sangre”? ¡A mí también! ¿está tenso?, no se preocupe, está llegando la amiga adrenalina haciendo de las suyas, rigidez facial, dolores aquí y allá, gestos hoscos y…

Recuerdan lo ocurrido hace unos días con la mamarrachada de “los lacitos amarillos” en el estreno del Real… ¡indescriptible! “La cosa catalana” nos quita el sueño a lo ciudadanos de bien ¿No han aprendido en sus escuelas el significado sobre dignidad, libertad y respeto?. Y qué me dicen de los manifas arrancando vallas, cercando el Congreso…comprendo que no saben que es un lugar sagrado, representa la voz del pueblo, y lo más, más, la salida del Hemiciclo de un jefe rompedor de España, que en vez de apoyar— o mejor quedar sentadito donde debía estar—a las Fuerzas de Seguridad, se pone del lado de los manifas...¡increíble en una nación democrática!, en el exterior que imagen damos, pues de risa, de democracia bananera.

Les comprendo, me comprendo, debemos unirnos desde la serenidad, no sentir vergüenza, levantar la cabeza, mirar de frente, acallar voces vacías, y sin tembleques, ni complejos, transparentes, no tener prisa, ellos cavan su fosa, no ven que bailan al son de “Un pasito palante…un pasito patrás.