El Gobierno oculta con cortinas de humo el fracaso absoluto de las políticas energéticas socialistas

Viernes, 21 de septiembre de 2018

Desde el partido político Contigo Somos Democracia queremos denunciar la irresponsable gestión de la política energética que ha hecho crecer el precio de la electricidad en cerca de un 50% en el último año, perjudicando gravemente la competitividad de nuestras industrias e incrementando el coste de los hogares.

Un país con el desempleo estructural más alto de la OCDE, con unos costes del gas y de la electricidad un 50% superiores a los EE.UU. y con unos salarios que son la tercera parte de las economías más desarrolladas, no se puede permitir continuar aplicando en materia de política energética ocurrencias ideológicas en las que el concepto coste y seguridad del suministro no se tenga en cuenta.

La causa del reciente aumento de precios se debe a recientes decisiones apoyadas e impulsadas por este gobierno para subir impuestos a la generación de electricidad como es la retirada de derechos de emisión de CO2 para que su precio suba y recaudar más.

Por tanto, aunque se rebaje el impuesto a la generación, no estamos ante una rebaja real de impuestos sino a una subida encubierta. No podemos olvidar que existe todavía un déficit de tarifa impagado de 20.000 M€ de la época “Zapatero” que al retirar el impuesto que financiaba su repago quedará como un lastre para generaciones futuras y supone un parche y una huida hacia adelante para no reconocer la absoluta catástrofe que supone para nuestra economía tener uno de los precios de la electricidad y gas de los más altos de mundo, una bolsa de tarifas impagadas de 20.000 M€ y continuas solicitudes de parada a grandes consumidores eléctricos para que no se incremente el precio más aún.

Las continuas ocurrencias de la Ministra de Transición Ecológica pueden sumir a este país en una profunda recesión y desindustrialización completa, por eso le pedimos lo que ella misma ha dicho: “no vamos a cometer locuras”, y que tenga en cuenta los costes y la seguridad del suministro antes de hacer declaraciones y tomar decisiones.

César Ayllón Castillo

Secretario de Energía y Medio Ambiente

Partido político Contigo Somos Democracia