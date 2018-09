‘Los Aperitivos Taurinos del Casino’ suman otra interesante jornada

Viernes, 14 de septiembre de 2018

Juan Ignacio Pérez Tabernero asegura sobre ‘Liricoso’ que "fue evidente que no todos pensamos lo mismo pero para mí fue un toro extraordinario que merecía el indulto"

El ganadero de Montalvo, Juan Ignacio Pérez Tabernero, ha sido uno de los proganistas de ‘Los Aperitivos Taurinos del Casino’, después de que ayer Antonio Ferrera indultara en La Glorieta a ‘Liricoso’. En la tertulia de este viernes, presentada y dirigida por las periodistas de SALAMANCArtv AL DÍA María Fuentes y Ana Pedrero, Juan Ignacio Pérez Tabernero ha asegurado que “yo como ganadero estoy muy contento con que el toro fuera indultado... fue sensacional, metió la cara, humilló... No todo el mundo lo vio seguramente como lo vi yo pero a mí me dio una alegría tremenda saber que me lo podía volver a llevar al campo".

Alberto Durán, otro de los invitados a la tertulia taurina del Casino de Salamanca, analizó su situación asegurando que "no es la temporada soñada" pero sí se mostró satisfecho con su evolución, seguro de su concepto y animó a los salmantinos a acudir a la cita del próximo día 29 en Tamames donde hará el paseíllo.

El coloquio tuvo además una parte emotivo con la periodista Arancha Martín que recordó emocionada la figura de Alfonso Navalón y las Ferias de entonces. Por su parte, la cirujana taurina Beatriz Montejo habló de su faceta como cirujana taurina, explicando cuál es la realidad del sector y poniendo las bases de qué es lo que se debe hacer por parte tanto de los toreros como de los empresarios taurinos. Además, Montejo aprovechó para animar a todos los ponentes de la mesa a unirse al proyecto de la Fundación Toro de Lidia explicando cuáles son los motivos que realmente mueven a esta asociación que no son otros que defender la tauromaquia en todas sus vertientes.

Lucía Martín, periodista de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, basó su discurso en la defensa del toro frente a toro y en la riqueza de este animal, y, por último, José Manuel Aguilar, analizó la trayectoria de los reconocidos Premios Timbalero que son ya un referente en la ciudad.

‘Los Aperitivos Taurinos del Casino’ contarán mañana con la participación de Cristina Sánchez, torera; Alejandro Marcos, torero; Manuel Diosleguarde, novillero; Javier Lorenzo, periodista; y Gonzalo Sánchez, presidente de Juventud Taurina Salamanca.

Fotografías: Alberto Martín