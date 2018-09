Antonio Grande: “Me sentí feliz de ver a la gente entregada”

Jueves, 13 de septiembre de 2018

Los progatonistas de la novillada de ayer participan, junto a Damián Castaño y José Ignacio Sánchez, en la segunda tertulia del Casino de Salamanca

Con un lleno absoluto, ‘Los Aperitivos Taurinos del Casino’ han contado este jueves con un cartel de lujo. Presentada y moderada por las periodistas de SALAMANCArtv AL DÍA María Fuentes y Ana Pedrero, la tertulia ha tenido como invitados a los protagonistas del festejo de ayer, los novilleros Antonio Grande y David Salvador y el ganadero de José Cruz, además de al matador de toros Damián Castaño y a José Ignacio Sánchez, director de la Escuela Taurina de Salamanca.

El ganadero no ocultaba su malestar por el resultado de ayer en La Glorieta, asegurando que “la novillada fue desiluionante y decepcionado. Es la realidad. Hubo 5 novillos malos y uno malo, es normal que no esté contento". Por su parte, el triunfador de la tarde, el novillero Antonio Grande, comentaba que “estoy feliz. Me sentí feliz de ver a la gente entregada. Ha sido un año de mucha preparación en el campo".

David Salvador se mostraba “decepcionado porque necesitaba mucho un triunfo. Confío en que los triunfos llegarán cuando las cosas vayan saliendo. Tengo un final de temporada muy ilusionante con tardes en Zaragoza, Arnedo, Tamames... y cada oportunidad hay que aprovecharla".

Durante la tertulia, José Ignacio Sánchez hizo un balance de la trayectoria de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, siendo la más numerosa de España en cuanto a número de festejos.

Los ponentes de mañaña serán: Juan Ignacio Pérez Tabernero, de la ganadería de Montalvo; Lucía Martín, periodista de la Unión de Criadores de Toros de Lidia; Arancha Martín, periodista, y Beatriz Montejo, cirujana taurina.

Fotografías: Alberto Martín