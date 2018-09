CiudadanosxBéjar cuestiona la eficacia del ingeniero que ha diseñado el parking de La Covatilla

El Ayuntamiento de Béjar apuesta por la innovación, con el nuevo aparcamiento de La Covatilla para coches-helicóptero Tras la visita de la Vuelta Ciclista a España (con gran éxito en el restaurante de la estación de esquí como es conocido) El nuevo aparcamiento luce como los chorros del oro, a la espera de que lleguen el doble de coches que antes (lo que multiplicará las colas y los problemas de tráfico). La verdad es que ha quedado muy bonito, como se puede apreciar en la foto que se adjunta y que se ha publicado en los foros de Internet. Parece apreciarse que parte de la ampliación está en pendiente (lo que será muy útil para aparcar o sacar los vehículos cuando haya nieve o hielo). También es muy espectacular la militar disposición de las plazas de aparcamiento, en las que se ha aprovechado al máximo la superficie hasta el punto de prescindir de entradas y salidas para los vehículos que aparquen en el centro. Desde aquí queremos felicitar al ingeniero por su eficacia, aunque ya veremos qué pasa cuando comiencen a aparcar los coches y los primeros queden encerrados por los que vengan después. De todas maneras, a lo mejor, estamos equivocados y esta rotulación de plazas tiene atajos que no se aprecian en la foto, para evitar el colapso total del aparcamiento a las primeras de cambio. Eso, no obstante, no serviría de excusa para justificar una actuación que no viene a resolver problemas, sino a multiplicarlos. Mientras tanto, el conjunto de las instalaciones de la estación piden a gritos un lavado de cara y adecuado mantenimiento. En conclusión, que un aparcamiento que no soluciona problemas, sino que los alimenta, tampoco servirá, a la vista de la foto, para aparcar; a no ser que se haya diseñado para coches-helicóptero, que también podría ser.