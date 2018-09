El Corte Inglés lanza ‘Quiero estrenar’, su nueva campaña de moda para mujer

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

El Corte Inglés rinde un homenaje a la moda a través de su nueva campaña publicitaria para presentar la colección Otoño-Invierno. Las protagonistas son la modelo española Marta Ortiz, la holandesa Tosca Dekker y la francesa Ophelie Guillermand, estilos distintos de mujer que aportan un enfoque positivo y dinámico al spot y a las gráficas. La campaña va dirigida a todas las mujeres, independientemente de su estilo y su edad. Todas las mujeres comparten la ilusión que provoca estrenar una prenda cada temporada.

La campaña comunica diferentes sensaciones: carácter, fuerza, confianza, aire, luz, caricias, actitud a través de las cuales se irán descubriendo las nuevas tendencias. Veremos una llegada del otoño con novedades muy marcadas, en las que podremos encontrar a la mujer vestida con estampados animal print, cuadros, colores sólidos, prendas estilo boho y de punto.

La nueva campaña ‘Quiero Estrenar’, bajo el ritmo de la música de Feel it still, de Portugal The Man, ha sido rodada en los Estudios Barajas en Madrid. Contará con publicidad exterior, cuñas de radio, spots de 30", 20" y 10" en televisión y una versión para digital de 45”. La campaña, se estrenará en televisión el miércoles 13 de septiembre en prime time. Los spots han sido dirigidos por Damien Krisl y las fotografías realizadas por Teddy Iborra.

El inconfundible triángulo del logo de El Corte Inglés se integra en la narrativa, como parte fundamental del código visual de las piezas.

El otoño significa para muchas personas el verdadero inicio del año, es un momento de renovación después de un periodo de vacaciones y ruptura con la rutina. Surgen nuevos proyectos, nuevos propósitos, se produce la renovación del armario, en definitiva “Septiembre es el nuevo Enero”. Desde un punto de vista optimista El Corte Inglés bajo el lema “Quiero Estrenar”, lanza su nueva campaña de moda Otoño-Invierno 2018 para motivar a los clientes a estrenar nuevas prendas esta temporada y que así la vuelta a la rutina sea más ilusionante.

Una campaña muy femenina que de manera pionera no sólo muestra las tendencias del momento si no que quiere hacer foco en la variedad de estilos y tejidos que puede tener una prenda, adaptando así la tendencia de moda a las nuevas condiciones climatológicas.

En El Corte Inglés hay cabida para la gran diversidad de mujeres y estilos que existen. Cuenta con más de 1.000 marcas de moda que se adaptan a cualquier situación y momento del día. En esta ocasión, en la campaña publicitaria conviven las marcas propias de moda (Amitie, Lloyd´s, Southern Cotton, Tintoretto, Fórmula Joven, Easy Wear, ELogy, Gloria Ortiz, El Corte Inglés Woman, El Corte Inglés Woman Limited, etc.) junto con las marcas externas (Hugo Boss, Clavin Klein…), las marcas de accesorios y de maquillaje.