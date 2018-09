Cerca de 4.000 espectadores disfrutan de la primera edición del Festival Volatiritormes

Lunes, 10 de septiembre de 2018

los artistas Nicole et Martin junto al concejal de Cultura, Francisco Miguel García

El concejal de Cultura, Francisco Miguel García, ha realizado un balance de la I edición de la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin botella `Volatiritormes´, que ayer se clausuró. Como indicó el edil del área, “ha sido un festival muy exitoso, en el que los espectáculos han sido del agrado de nuestros vecinos como demuestra el hecho de que han estado siempre llenos, incluso en algunos casos hasta el aforo se ha quedado pequeño para albergar a la gran cantidad de gente que ha querido acudir. Un acierto por tanto estas actividades programadas que han logrado además no solo atraer a los vecinos del municipio sino a personas de la capital y de la provincia, lo que demuestra que no estábamos equivocados cuando nos planteábamos que Santa Marta tenía potencial para conseguir albergar un evento de esta magnitud. Nos hemos convertido en una localidad activa, capaz de ofrecer propuestas culturales de primer nivel que nos sitúen a la cabeza de nuestra región en aspectos como la cultura. Así las cosas seguiremos la línea trazada en futuras ocasiones e intentaremos seguir organizando espectáculos que nos coloquen no solo en la primera línea de las artes escénicas, sino de la cultura en la provincia. Una vez más agradecemos a la Junta de Castilla y León que haya apoyado esta iniciativa y que hayan creído en una idea tan arriesgada como la que se les presentó, pero que como demuestran las cifras ha merecido la pena”.

Por las actuaciones organizadas han pasado casi 4.000 personas. Han sido nueve intensos días plagados de actuaciones del gusto de todos los públicos, que se han repartido en dos exitosas ubicaciones, una de ellas situada en la Plaza España y otra en la Avenida de La Serna, y por la que han pasado casi 4.000 personas.

Las actuaciones gratuitas se desarrollaron en los cinco primeros días con un lleno absoluto. El aforo de la Plaza España, situado en torno a las 580 localidades, se quedó pequeño para albergar a la gran cantidad de vecinos que quiso estar presente en estas propuestas culturales. Por aquí pasaron artistas como Nando&Maila, Bambalas, Nando Caneca, los Hermanos Saquetti o Máximo Óptimo, que hicieron las delicias de unos espectadores entregados a la magia de unos espectáculos de altísimo nivel y que consiguieron contagiar de magia las noches de Santa Marta.

A esto se unió la llegada del circo de Nicole et Martin, un espectáculo en el que confluyeron de manera singular la narración con los espectaculares números circenses, la expresión corporal y la danza y la música entrañable, que introducen a los jóvenes en un universo teatral poético e inolvidable cuyas producciones están inspiradas en los cuentos de los hermanos Grimm. Las obras de Hansel y Gretel, La doncella sin manos, El pescador y su mujer y Juan de Hierro han conseguido alcanzar el 90 por ciento de su aforo en casi todas sus funciones, una cifra exitosa que demuestra el interés por este arte entre nuestros vecinos.