El CD Guijuelo se hace con el Trofeo de Ferias ante el Béjar Industrial

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

El equipo chacinero se impuso al conjunto de Ferreiro por 0-5 en el tradicional choque amistoso del preámbulo de los festejos

CD Béjar Industrial 0-5 CD Guijuelo

Béjar: Josino, Dani, Moro, Francés, Farres, Vaquero, Moreta, Elices, Rivi, Íñigo, Palomi

También jugaron: Carlitos, Jorge, Chuchi, Douglas, Novoa

Guijuelo: Amador, Iván, Razvan, Carmona, Nacho, Ayub, Carlos Rubén, Fuster, Javier, James, Pablo Pallarés

También jugaron: Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Luque, Manu Dimas, Ayala, Juanra

Goles: 0-1 min. 10 Javi Borrego, 0-2 min. 45 Nacho Pérez, 0-3 min. 87 Javi Borrego, 0-4 min. 88 Carmona, 0-5 min. 91 Javi Borrego

El estadio Mario Emilio acogió esta tarde una nueva edición del Trofeo de Ferias Ciudad de Béjar que disputan tradicionalmente el CD Béjar Industrial y el vecino CD Guijuelo. En esta ocasión, el acierto al inicio y al final de los verdiblancos deparó en victoria para los chacineros por 0-5 con buena actuación de Javi Borrego, que marcó tres de los cinco goles.

El amistoso comenzó con acierto para los verdiblancos y mala suerte para los locales. Borrego marcó el primer tanto de la tarde, mientras que en el Béjar, Vaquero tuvo problemas físicos y tuvo que ser sustuido por Carlitos. A partir de entonces se desarrolló un partido en el que los locales plantaron cara al Guijuelo. El entrenador visitante, Ángel Sánchez, aprovechó para alinear a Pablo Pallarés, delantero recién incorporado al equipo tras la marcha de Gavilán. Por su parte, el Béjar Industrial de Ferreiro también empleó el partido como preparación, puesto que este mismo domingo comienzan el campeonato de liga ante el CD Mojados, también en casa. La primera parte se cerró con un segundo gol para los guijuelenses, obra de Nacho Pérez justo antes del pitido del descanso.

A la vuelta de vestuarios, el partido siguió con un Béjar con ganas de remontar, y un Guijuelo más tranquilo que al inicio, pero con muy buenas combinaciones ante su rival. Los locales lo intentaron, con numerosas llegadas a portería, pero Amador Zarco demostró ser todo un seguro de vida bajo palos. En la recta final el Guijuelo remató la goleada. Un inspirado Javi Borrego marcó dos tantos más, con otro de Carmona entre medias. Todos ellos en los últimos tres minutos de partido.

El Guijuelo se adjudica así el Trofeo de Ferias, y ambos conjuntos se preparan para sus respectivos encuentros ligueros. Ferreiro, el entrenador local, señaló que el encuentro fue un excelente preparativo para la liga: “Lo de menos es el resultado. Era la última prueba para el domingo y creo que los chicos lo han dado todo ante un rival muy superior. Los tres últimos goles en el final ha empañado el trabajo de los chavales, que han hecho un buen partido, pero muy contento con ellos. El equipo se va pareciendo a lo que yo busco, pero es complicado, porque hasta ayer no nos habíamos juntado, y en realidad nuestra pretemporada empieza ahora, iremos ajustando en los primeros partidos de liga. En cuanto al rival, es complicado. Un veterano de la categoría, con jugadores expertos y seguro que vienen a por la victoria, aquí les esperaremos para impedirlo. La verdad es que la directiva no me ha pedido resultados, sólo me han solicitado que los jugadores estén comprometidos y que vengan a divertirse. Yo personalmente espero que no pasemos apuros y que logremos la salvación lo antes posible”.