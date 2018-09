“Trabajo, constancia y mucho sacrificio. Eso es lo que marca mi día a día”

Viernes, 21 de septiembre de 2018

La francesa comparte cartel con Hermoso de Mendoza padre e hijo en la tradicional corrida de rejones que cierra la Feria este 21 de septiembre, día de San Mateo

Lea Vicens representa el futuro del toreo a caballo, la rejoneadora encabeza el escalafón de un mundo hecho por y para hombres. Su estilo asentado en una personalidad muy definida se fue puliendo de la mano del recientemente fallecido don Ángel Peralta, su descubridor, que fue quien supo ver de inmediato el talento que esta joven francesa y le propuso formar parte de su equipo de domadores en el ‘Rancho El Rocío’ en La Puebla del Río, en Sevilla. Siempre fiel a sí misma, desde su primera temporada en 2011 donde oficialmente se convirtió en rejoneadora, Lea no ha dejado de crecer alcanzando el respeto de compañeros y profesionales, logrando llegar a lo más alto y con un camino largo aún por recorrer.

La rejoneadora francesa regresa a Salamanca este 21 de septiembre compartiendo cartel con Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza. Sabe lo que es abrir la puerta grande de La Glorieta, donde espera estar a la máxima altura con su concepto de toreo y doma clásicos.

¿Cómo definiría el cartel de esta tarde?

Para mí es un cartel muy atractivo, de hecho si me dieran a elegir apostaría por él. Tengo una relación personal de amistad con el maestro Pablo Hermoso de Mendoza que bajo mi punto de vista es un ejemplo donde todos debemos mirarnos, por todo lo que ha conseguido logrando hacer historia en el rejoneo, y si a eso le sumas que compartiremos también cartel con su hijo que para mí de todos los nuevos es uno de los mejores por la seguridad y la confianza que tiene en sí mismo, el cartel queda muy rematado. Tiene todas las condiciones para ser figura. Hemos toreado juntos los tres muchas tardes esta temporada y casi siempre acabamos en triunfo, ojalá pase lo mismo en Salamanca.

Volver a La Glorieta es una satisfacción, he triunfado los últimos años y es un público que me gusta mucho porque me parece justo, muy conocedor y sabe lo que ve, por lo tanto valora lo que pasa abajo.

La pasada temporada sirvió para encumbrarla a lo más alto del rejoneo. ¿Ha sido fácil el camino hasta aquí?

No lo ha sido, desde fuera puede parecerlo pero la realidad es que desde que llegué a España la única prioridad absoluta han sido mis entrenamientos, y en mi cabeza solo ha habido espacio para ello. Trabajo, constancia, sacrificio… todas esas palabras relatan los valores de la vida que he elegido.

En ese camino de esfuerzo y sacrificio, siempre presente el recientemente fallecido Ángel Peralta…

Sí, siempre. A él le debo todo pues fue la única persona que desde el principio apostó por mí dándome la oportunidad de crecer a su lado, de recibirme en su casa donde aún hoy estoy, de motivarme para hacer creer que iba a llegar a estar donde estoy… sin él sinceramente creo que no hubiera llegado a lo que hoy estoy viviendo.

Las cosas van saliendo. Imagino que el balance de la temporada hasta el momento es positivo…

Estoy muy contenta, las cosas están saliendo aún mejor que el anterior, con más calidad en mis actuaciones, más triunfos. He cortado orejas en plazas importantísimas como Madrid, Sevilla, triunfo de Nimes, Bayona, Almería… etc. Estoy muy feliz y disfrutando mucho de la profesión.

¿Cuáles son los rasgos de personalidad que le definen delante de la cara de los animales?

El principal rasgo de mi personalidad es el ansia, el querer siempre, la entrega… yo pienso que el público te toma el pulso porque tienen una imagen de mí más dócil y realmente en la plaza la realidad es que transmito mucha fortaleza, mucho carácter.

¿En qué momento se encuentra su cuadra?

Se encuentra en un momento maravilloso. Me implico mucho en sus cuidados, en la doma, en el día a día. Yo dedico entre 10 y 14 horas diarias a trabajar con ellos.

¿Si tuviera que destacar a un caballo cual sería?

‘Bético’. Es un cariño especial.

¿Cómo ve su futuro a largo plazo?

La verdad es que me da miedo pensarlo. A corto plazo sí me veo toreando pero a largo plazo no lo sé, sí sé que me quiero retirar joven, no muy tarde. Pero no lo sé, el tiempo irá marcando el futuro.