El revulsivo Roca Rey

Domingo, 16 de septiembre de 2018

Para el semicierre del ciclo, a falta del café ecuestre de San Mateo, la empresa trae un cartel muy de la época, repetido en infinidad de ciclos, con los veteranos Ponce y El Juli, junto al remate de Roca Rey, el torero más revulsivo de la actualidad. Algo así como una especie de sota, caballo y rey de la temporada. En sí y, sobre el papel, es junto a la del viernes la tarde de mayor expectación, con el añadido de lidiarse la corrida de Garcigrande-Domingo Hernández, la ganadería de las figuras que ha logrado importantes triunfos en el coso charro, incluso un indulto hace dos años.

Encabeza Enrique Ponce, maestro del toreo con honores que ya alcanza la friolera de veintinueve años de matador de toros continuado con éxitos en todas las plazas y sumando más corridas que nadie en la historia. Ponce, que dura y dura como las pilas Duracell, ha roto casi todos los números del toreo y vuelve un año más a Salamanca. Lo hace en una plaza donde ha vivido la cara del triunfo en numerosas ocasiones –histórico su rabo a ‘Ladrillero’, un magnífico astado del maestro Capea que se alzó con el Toro de Oro-. Y también otras con el más amargo sinsabor, lo que provocó que estuviera ausente en varias ocasiones, al denegar la propuesta de la empresa de La Glorieta. Tiene su público y aunque su veteranía mató hace tiempo al factor sorpresa, lo cierto es que suele poner a muchos de acuerdo cuando logra redondear alguna faena, siempre de menos de más, con el empaque que lo define, aunque luego su interpretación esté lejos de lo que piden los puristas. Es una digna presencia que trae poso y elegancia al ciclo.

Decían que el mito de Juan Belmonte llevaba siempre en sus esportones toreros un buen número de libros para ilustrarse. Desconozco qué llevará El Juli en esta época, aunque por su actitud en el verano que ya dobla –como las campanas de Ernest Hemingway- es de imaginar que unos serruchos y escofinas. Al igual que en su cuadrilla la figura más importante, o al menos la que más trabaja, es la del afeitador. Y no crea si hay algún lector nuevo que desconozca las entrañas del toreo que se trata de un barbero para que lo tenga a él bien rasurado. No, bueno sí, porque para él trabaja, pero no para afeitar al torero, no; es para los pitones de sus toros que su afeitador los deja a la mitad. Y después pasa lo que pasa, que con tanto afanarse el mencionado afeitador ocurre algo parecido a la película del gran Vincente Minnellien, con el sugestivo título ‘Con él llegó el escándalo’. ¡Qué pregunten en Guijuelo!, que está aquí al lado y su indigna actuación reventó las redes sociales esa misma noche y se prolongó durante los días siguientes. O cuando aún llovía sobre mojado llegó en cita en la manchega plaza de Tomelloso para escupir en la grandeza de la Tauromaquia quien más debe velar por ella. Y con esas viene a la Feria de Salamanca, cita habitual en su calendario y plaza donde en tan larga vinculación ha tenido de todo, como en botica. Desde faenas memorables que permanecen en el recuerdo, ejemplo de una magnífica que realizó hace varios años, con entrega, poder y mano baja a un gran toro de El Pilar. O más reciente el pasado año, al desorejar a un Garcigrande tras otra faena redonda, aunque con el borrón de esa forma de realizar la suerte suprema que atenta contra la verdad y grandeza de matar. Aun así aquí se le espera y tiene un montón de acérrimos partidarios.

El cartel lo cierra Roca Rey, el nuevo revulsivo del toreo llegado desde aquella Lima que, con tanto sabor sevillano, a principios del siglo XX enamoró a Juan Belmonte. Hoy este muchacho con cara de ser el más listo de la clase es quien más gente lleva a las plazas y quien mantiene en vilo con sus faenas gracias a esa emoción que preside sus trasteos. Porque la emoción es lo que alimenta esta Fiesta, tan alicaída y necesaria de nuevos líderes. De savia nueva que haga mover a los públicos y estén en vilo, que se abra el portón de la sorpresa e inesperado que ya lo tienen sus compañeros de cartel, aunque nadie discuta que sean grandes toreros. Y Roca Rey, ahora mismo, se ha comido a todos por su entrega y valor, por ser un torero que cada día va a más con una interpretación donde busca también el buen toreo y que lo ha hecho tan grande. Su único lunar es que escapa como un diablo si hay ganaderías de las llamadas duras para hacer gestas. Lo demás todo a su favor, al ser el nuevo revulsivo y el que lleva la emoción a los tendidos. A la nueva figura que volveremos a disfrutar en La Glorieta en una tarde de Feria que debe ser suya.