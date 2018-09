No seas como los niños que aún no han aprendido a vivir. Tú, has madurado lo suficiente para servir de guía a tus hijos, y a los hijos de tus hijos si fuera necesario. Has de enseñarles a vivir como soberanos sobre la tierra que pisan o, lo que es lo mismo, educarlos con responsabilidad para que puedan defender sus derechos sin dañar los de los demas.

Manuel Lamas (del libro Verbo y Barro)