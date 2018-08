El Alcalde inaugura las casetas marcando el inicio de los diez días de fiesta en Béjar

Sábado, 1 de septiembre de 2018

Las fiestas de Béjar han empezado hoy a las ocho de la tarde con la inauguración oficial de las casetas en el recinto ferial, se presentan por delante diez días intensos con un amplio abanico de actividades.

El Alcalde de la ciudad acompañado de parte de la corporación municipal y del Grupo Adobe Dulzaineros de Macotera, ha paseado por el ferial y se ha dirigido a todos los vecinos y a aquellos que pasan estos días en Béjar, para desearles unas felices fiestas y que disfruten de las actuaciones y eventos organizados desde la concejalía de Festejos.

Alejo Riñones se ha mostrado satisfecho de cómo ha quedado el recinto ferial, después de la renovación que ha mejorado más de 150 m2 por seis de ancho de la entrada que han sido asfaltados, agradeciendo a la empresa que se haya dado prisa para que esta calle, la primera de 20 más que se van a asfaltar en Béjar, estuviera preparada para la inauguración de las fiestas. La idea es asfaltar todo el recinto pero el Alcalde ha señalado que se trabaja con subvenciones, teniendo que tener cuidado con los gastos, por lo que se hará en los próximos años.

Al fondo, el recinto se ha ampliado en casi 4.000 m2 que van a servir para que se instalen los carruseles, el Alcalde ya ha avisado que este año ocurrirá como siempre, que los empresarios de las atracciones estarán hasta el Día de la Virgen, fecha en la que empiezan las ferias de Salamanca, y será a finales de mes, en las Ferias de San Miguel, cuando vuelvan al recinto para instalarse durante más tiempo.

El Alcalde también ha mostrado el muro de piedra que se ha construido bordeando el ferial, una obra que han hecho trabajadores contratados por el Ayuntamiento y financiados por la Diputación de Salamanca o la Junta de Castilla y León.

Esta edición de las Fiestas de Béjar habrá cuatro casetas colocadas de espaldas al río, con el fin de que las personas que estén sentadas en ellas puedan estar de cara a los escenarios donde tendrán lugar las actuaciones, y a la vez sirvan como parapeto para resguardar el recinto del aire y el frescor del río.

Los 600 m2 de la caseta municipal está ocupada por un establecimiento hostelero de Béjar, al igual que el resto, Riñones ha señalado que empresarios de Plasencia habían ofrecido más dinero por ocuparlas, pero que el Ayuntamiento no trata de hacer negocio con ellas sino simplemente gestionar las fiestas para que repercutan en la economía de Béjar. Cada caseta paga al consistorio cerca de 140 € por la ocupación de suelo público los diez días, el montaje de la caseta y los generadores de las cocinas corren por cuenta del empresario.

El proyecto de hacer una feria de día no ha sido posible porque aunque el Ayuntamiento ha mantenido dos reuniones con los hosteleros de Béjar y dodos han sido convocados por medio del notificador del Ayuntamiento, ninguno ha querido instalarse fuera de su establecimiento, el Alcalde piensa que puede ser debido a que no les interesara económicamente o porque podría suponerles un exceso de trabajo. El horario de apertura que se les propuso iba desde las ocho de la mañana hasta las once y media de la noche y las zonas que se les ofrecieron, para instalar las casetas de esta feria de día, fueron La Antigua, la Plaza Mayor, los alrededores del parque municipal y Los Praos y aunque en principio hubo dos empresas interesadas en instalarse en la zona centro, al final se volvieron atrás, pese a que el Alcalde manifiesta que se les dieron toda clase de facilidades.