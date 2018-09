Feminicidio 2ª parte

FEMINICIO II parte (Psicológica)

Es el tipo de agresión más frecuente en el ámbito doméstico aunque pueda estar oculta o disimulada bajo patrones y modelos culturales y sociales que la invisibilizan. Está descrita en mitos, estereotipos, chistes y refranes, es aceptada como… “cosas” de nuestra cultura.

Características principales:

Abuso verbal: amenazar, rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, ironías para confundir, exigir obediencia.

Abuso económico: Control de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar, hacerle pedir dinero y perdón, solicitar justificación de gastos, dar un presupuesto límite sin explicaciones y motivos. No pasar la pensión.

Aislamiento social: Control abusivo, vigilar entradas salidas ¿con quién?, ¿Cuándo?, escuchar conversaciones, abrir correspondencia, impedirle cultivar o ser seccionador de amistades, restringir relaciones familiares.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos, gritos, o silencios. Arrojar objetos a la víctima, esposa, hijos o destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. Irritarse con facilidad por cosas nimias, a fin de mantener a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas del agresor : herirse, golpearse, decir que si lo deja, se va matar, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos.

Desvalorización, tratarla como inferior, tomar decisiones importantes sin consultar, utilizar a los hijos. Denigrarla intelectualmente, como madre, como mujer y/o persona. Estas acciones de abuso se intercalan con expresiones de afecto y cariño, que el agresor justifica “por el gran amor y deseo de protección”, perpetuado en el “ciclo de violencia”

El maltratador ¿Cómo es? No hay un perfil de maltratador, lo que sí afirmo es que no hay psicopatología asociada. Se recogen tasas mínimas de enfermedad mental, excluyo alcoholismo, que oscila entre el 5% y el 7%.

A la vista de vecinos y amistades, el maltratador no es persona agresiva. De hecho, el 80% no son violentos con nadie “excepto con sus parejas”. Suelen ser ciudadanos amables, vecinos serviciales, perfectamente adaptados en el ámbito social, por el contrario es frío, perverso y controlador dentro del hogar con su esposa o pareja.

Lo más característico en el maltratador es un sistema extremadamente rígido tanto en creencias religiosas, políticas o sociales, respecto al género femenino, posiblemente ha vivido en su infancia, usaron las técnicas antes mencionadas como forma de resolver conflictos, en vez del dialogo. La clave del su comportamiento no son patologías psicológicas, sino pensamientos machistas.

Son individuos con una alta susceptibilidad ante la autonomía femenina, la viven como ataque al poder o como humillante herida al orgullo masculino.

Existen algunos factores no causales que incrementan la probabilidad de que hombres con este esquema ejerzan violencia física: socioeconómicos o afectivos (celos, falta de autoestima) el uso de alcohol y/o drogas puede ser utilizado para activar la violencia.

Los celos, no se centran exclusivamente en la los delirios celotípicos, sino que se activan ante la presencia de una tercera persona o actividad profesional de la mujer.

Las agresiones durante el embarazo pueden ser consideradas una manifestación de este proceso.

El tratamiento de la adicción al alcoholismo rara vez modifica a un maltratador. La sustancia sólo desinhibe a quien ya es maltratador. El factor determinante es, beba o no o esté en terapia de alcoholismo, la intención voluntaria de controlar y someter a la mujer.

Acumulación de tensión: La hostilidad del hombre va en aumento sin motivo comprensible y aparente. Se intensifica la violencia verbal y pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Aparecen como episodios aislados, la mujer cree que puede controlarlos. —Nunca es verdad, solo un autoengaño con buena voluntad— Para evitar enfrentamientos hace cuanto él le pide, actúa de acuerdo a los gustos del agresor, algunas investigaciones refieren que las agresiones son independientes de lo que la mujer puede hacer o decir, “el interprete de valorarlas, es el maltratador”.

Estalla la violencia, se producen las agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Esta fase suele ser corta pero aquí se da la mayor probabilidad de sufrir lesiones graves o alto riesgo de perder la vida.

En esta fase es cuando la mujer denuncia o pide ayuda. Nunca olviden “mujeres”

La reconciliación o falsa luna de miel: etapa en qué el agresor se manifiesta arrepentido, pide perdón (regalos, caricias, disculpas, promesas...) No le crea

También suele transferir la culpa del conflicto a la mujer, negando su responsabilidad. Ella a menudo piensa que todo cambiará (Falsa luna de miel) y con frecuencia, retira la denuncia. Incluso rechaza la ayuda ofrecida por servicios sociales y sanitarios, busca justificaciones, como que su pareja tiene problemas y que debe ayudarle es “ella” la única que le comprende. En la medida en que los comportamientos violentos se van afianzando, ganan terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer y los episodios violentos son frecuentes en el tiempo.

Suele comenzar de una forma insidiosa y sutil como el ya descrito maltrato psicológico.

Recientemente se ha descrito otra forma de relación violenta una situación continua de frustración y amenaza, donde de forma ocasional aparece la agresión física, siempre la psicológica. Es la llamada forma moderada de violencia, más difícil de detectar que las formas severas de abuso.

La mujer maltratada puede acudir a consulta o SS.SS en una fase de “luna de miel”. Su pareja, en ese momento, es su “pareja ideal”. Cualquier decisión tomada anteriormente es rechazarse en ese momento. La apuesta de vida y de futuro en común es fuerte, desea seguir luchando para restablecer su relación

NOTA IMPORTANTE: ningún asesino de mujeres es PSICOPATA. No se puede entender a los psicópatas en términos de retroceso o desarrollo antisocial. Son simplemente individuos depravados moralmente que representan a los "monstruos" en nuestra sociedad. La violencia es planeada, decidida y carente de emociones. Esta violencia continúa hasta que alcanza los 50 años, y luego disminuye lentamente, no obstante el “Ojo de Alcón” no lo debe dormir”.

Su falta de emociones refleja un estado de desprendimiento, de audacia y posiblemente disociado, revelando un sistema nervioso autonómico carente de empatía. Es difícil decir que los motiva - posiblemente el control y la dominación de un ser inferior “La mujer” -

PIEDRAHITA 2018 Mesa redonda sobre el maltrato contra la mujer, si acusa alguna de estas características, no dude en avisar al 016, policía, o 112, ellos no van a dejarla sola, recuerde son a día de hoy 27 de agosto, 32 las mujeres asesinadas, detrás de cada numero hay un ASESINO, 17 niños han perdido a su madre. Frenemos entre todos esta lacra, que se está matando a más mujeres que los accidentes de carretera, cardiovasculares o cáncer, cada vez comienza a edades más tempranas, tenemos niñas de 13 años con mal trato psicológico y físico.

No es que te quiera mucho, muy al contrario, si te ama, te deja ser libre. Nunca olviden: ser mujer es ser IGUAL al varón, solo pedimos que nos consideren IGUALES, porque eso somos.

Isaura Díaz de Figueiredo