El bloqueo de la Ley de Presupuestos bloquea nuevas contrataciones en Béjar

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE TAB Perdone Sr. Garrido que este Equipo de Gobierno no tenga la inteligencia y la videncia de la que usted presume. Las plazas que iban a salir para auxiliares de secretaría, son plazas para cubrir los puestos de registro y centralita de la Policía Local, plazas que quedarán vacantes por jubilación. Sin embargo mientras el Gobierno de España del Partido Popular dejó aprobada la Ley de Presupuestos que había que desarrollar con posterioridad para aprobar las jubilaciones, el gobierno de ustedes, los socialistas, no ha procedido aún a la aprobación a través del Consejo de Ministros de la Ley que permita su desarrollo y por tanto, la jubilación de los Policías Locales. Con esta explicación podrán ustedes entender sin mucho esfuerzo que hasta que no se desarrolle dicha ley, no sabemos si se jubilaran o no. Una vez sea aprobado, las publicaremos y además fijas, bien sean laborales fijas o administrativas fijas. El Equipo de Gobierno de Béjar