El Salamanca CF UDS encaja una abultada goleada en su debut en Fuenlabrada (5-1)

Domingo, 26 de agosto de 2018

El equipo charro pagó su falta de acierto y de futbolistas ante un Fuenlabrada con mucha pegada, pero dejó detalles que hacen albergar esperanzas

No tuvo suerte el Salamanca CF UDS en su debut liguero y caía derrotado ante uno de los favoritos a todo, el Fuenlabrada, que aprovechó la calidad de algunos de sus jugadores y la falta de efectivos blanquinegros para lograr una goleada que no debió ser tan abultada pues, ciertamente, el Salamanca no dejó una mala imagen, aunque la diferencia en la definición y la falta de engranaje motivada por la forzada presencia de varios futbolistas fuera de sus posiciones, acabó siendo clave.

Lo cierto es que el partido, como no podía ser menos, comenzó bastante igualado. El primero en avisar era el Salamanca con un remate forzado de Fer Ruiz en un córner botado por Amaro. Sin embargo en el primer acercamiento local, el Fuenlabrada no perdonaba y Borja Lázaro ponía el primero. Hugo Fraile bota un córner, remata de cabeza Juanma, Alcolea para, pero el balón le queda al delantero gallego que pone el 1-0.

El Salamanca acusaba el golpe, pero poco a poco se iba reponiendo y se hacía con el mando del partido hasta el descuento. Ocasiones hubo, aunque faltó definición. Héctor Gómez, Owusu, Amaro con un zapatazo desde treinta metros y Pablo González, en dos ocasiones, pusieron equilibrar la balanza, aunque faltó puntería.

En la segunda mitad, el Salamanca UDS salió a por todas, pero el Fuenlabrada dejó claras sus intenciones. Esperar y buscar la ocasión para sentenciar a la contra. La entrada en ataque de Randy, jugador muy corpulento no exento de habilidad dabab otro aire al equipo madrileño y en apenas dos jugadas ponía el 3-0 con goles de Gullón y Borja Lázaro que parecían dejar el partido sentenciado.

Campos se la jugaba con la entrada de Manu Molina y Moussa en ataque y, sobre todo el jugador de origen africano se hacía notar. Primero con un zambombazo desde 35 metros en una falta que estrellaba en el larguero y al minuto siguiente, en el 66, con el 3-1 que, al menos, daba cierta emoción hasta el final.

El Salamanca UDS trataba de llevar la iniciativa ante un Fuenlabrada que dejaba pasar los minutos. Al final caía el cuarto de Cata Díaz aprovechando un balón muerto en el área tras un despeje forzado de un defensor, y el quinto de Ronald también aprovechando otro balón muerto dejado por Alcolea tras una falta. Sin duda demasiado castigo para un Salamanca UDS que propuso más y, al meno por ello y por dominio, no mereció una goleada tan amplia.

Ficha técnica:

CF Fuenlabrada: Biel Ribas, Jaume, Glauder, Cata Díaz, Juanma, Gullón (Ronald, min. 67), Óscar, Cedric (Randy, min. 53), Borja Lázaro (Javi Gómez, min. 72), Cristóbal y Hugo Fraile.

Salamanca CF UDS: Alcolea, Iván Calero, Pumar, Tyson, Antonis, Sergio Molina (Manu Molina, min. 60), Héctor Gómez, Amaro, Fer Ruiz (Moussa, min. 61), Pablo González y Owusu.

Banquillo: Héctor II, Chuchi, Sandoval, Manu Molina, Júnior, Alberto Martín y Moussa.

Goles: 1-0, min. 6, Borja Lázaro; 2-0, min. 54, Gullón; 3-0, min. 57, Borja Lázaro; 3-1, min. 66, Moussa; 4-1, min. 87, Cata Díaz; 5-1, Ronald.

Árbitro: Raúl Chavet García, del colegio andaluz, auxiliado por Ángel Martínez y José Aranda. Amarillas a Hugo Fraile y Pablo González.